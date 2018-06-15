İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, dün Suruç'ta yaşanan olayların ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i aradığını söyledi. Çıray, Erin'in kendisine 'olayın PKK-AK Parti çatışması olmadığı' bilgisini verdiğini belirtti. Çıray, İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in talimatıyla parti bünyesinde kurulacak bir heyetin de Suruç'a giderek incelemelerde bulunacağını söyledi.

"VAHİM İDDİALAR ORTAYA ATILDI"

Çıray'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen ve kamuoyuna 'PKK'lılar AKP'lilere saldırdı' olarak yansıyan olaylarda 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 9 vatandaşımız da yaralanmıştır. Olayın hemen ardından farklı kaynaklardan farklı haberler paylaşılmaya başlanmış ve vahim iddialar da gündeme gelmiştir.

"VALİ, OLAYIN PKK-AKP ÇATIŞMASI OLMADIĞI BİLGİSİNİ VERDİ"

Birbirinden çok farklı bu bilgiler üzerine İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Dr. Aytun Çıray, gece 01.27'de Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i arayarak, konu hakkında detaylı bilgi istemiştir. Şanlıurfa Valisi Sayın Abdullah Erin, 'olayın PKK-AKP çatışması olmadığı, detaylı incelemelerin sürdüğü' bilgisini vermiş, aynı bilgi Şanlıurfa Valiliği resmi sitesinde de paylaşılmıştır.

Seçim çalışmalarının başlamasıyla birlikte Türkiye'nin pek çok ilinde İYİ Parti ve diğer muhalefet partilerinin stantları, seçim irtibat büroları ve partililerine yönelik çeşitli saldırılar düzenlenmiş ve buna karşın seçim çalışmalarının güvenliğini sağlayamayan AKP hükümetinin acz içindeki tutumu nedeniyle, benzer olaylar sürmeye devam etmektedir.

SAĞDUYU ÇAĞRISI

İYİ Parti olarak, bayramların maneviyatımıza kattığı kardeşlik ruhuyla milletimizi sağduyuya ve sükûnete davet ediyoruz. İnsan canının tüm maddi değerlerin üzerinde olduğu bilinci ile hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ülkemize huzur ve barış diliyoruz. Bu vesile ile konunun ve iddiaların incelenmesi ve milletimize en doğru bilginin verilmesi için İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener tarafından Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine İYİ Partililerden oluşan bir inceleme heyeti gönderilmiştir. Heyetimizin yapacağı inceleme sonucunda toplanan bilgiler kamuoyu ile tarafsız olarak paylaşılacaktır."

ŞANLIURFA VALİLİĞİ'NDEN SURUÇ AÇIKLAMASI

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada olayın iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü belirtilmişti. Açıklamada, "14.06.2018 günü saat 15.56 sıralarında ilimiz Ak Parti Milletvekili Sayın İbrahim Halil Yıldız, yanındaki grup ile birlikte Suruç ilçe merkezinde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sonrasında iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde çıkan olayda, biri Sayın Milletvekilinin yakını olmak üzere üç kişi hayatını kaybetmiş 9 kişi de yaralanmıştır. İkisinin durumu ağır olan yaralılardan beşi Sayın Vekilin yakınlarından oluşmaktadır. Yaralılar Suruç Devlet Hastanesi ve Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmış olup, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesi kullanılmıştı.

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Kaynak: haberinburada