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İYİ PARTİ SALDIRISINDA YARALILAR CAMİYE SIĞINDI


İYİ PARTİ SALDIRISINDA YARALILAR CAMİYE SIĞINDI
Tarih : 06 Mayıs 2018, 23:30
Puan Ver : İyi Parti Saldırısında Yaralılar Camiye Sığındı(10/10)10


İstanbul Bağcılar'da İyi Parti standına saldırı düzenlendi. Eli bıçaklı saldırganlar, 6 kişiyi yaraladı. Yaralananlardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



YARALILARA İLK MÜDAHALE CAMİDE YAPILDI



Saldırının hemen ardından İyi Parti standındakiler can havliyle Bağcılar Meydanı'nda bulunan Merkez Camii'ne sığındı. Yaralılara ilk müdahale de burada yapıldı.



GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI



Yaralıların camiden çıkarılması esnasında kaydedilen görüntü ise sosyal medyada İyi Partililer tarafından paylaşıldı.



Öte yandan bıçakla yaralanan 1'i ağır 3 kişi Silivri'de özel bir hastanede tedavi altına alındı.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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