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İYİ Parti milletvekili adayı hayatını kaybetti

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYI HAYATINI KAYBETTİ

Samsun'dan Ankara'ya giderken trafik kazası geçiren İYİ Parti Samsun Milletvekili adayı İbrahim Özyer, hayatını kaybetti.

Tarih : 22 Haziran 2018, 00:30
Puan Ver : İyi Parti Milletvekili Adayı Hayatını Kaybetti(10/10)6

İYİ Parti'nin 30 Mayıs 2018'de Ankara'daki aday tanıtım toplantısına katılmak üzere çıkan Samsun milletvekili adayları, yolda kaza yaptı.

ÖZYER'İN OĞLUNUN KULLANDIĞI ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Samsun 2. sıra milletvekili adayı İbrahim Özyer'in oğlunun kullandığı araç, Kırıkkale Balışeyh mevkiinde şarampole yuvarlanırken, kazada İYİ Parti İl Başkanı Ömer Süslü, Milletvekili adayları İbrahim Özyer, Önder Fatih Şenol, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi, Recep Güleroğlu ve Aracı kullanan İbrahim Özyer'in oğlu Alper Özyer yaralandı.

MİLLETVEKİLİ ADAYI ÖZYER, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Gelen bilgilere göre, İbrahim Özyer tedavi gördüğü Ankara Başkent Üniversitesi'nde hayatını kaybetti. Özyer'in cenazesinin yarın Samsun'da toprağa verileceği belirtildi.

İBRAHİM ÖZYER KİMDİR?

Eğitim Durumu: Samsun Cumhuriyet Lisesi 1980Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi 1988

Mesleki Görevleri

1. S.M.M.M.O Samsun Şubesi Oda meclis Üyeliği ve üst Kurul delegeliği

2. MESANDER ( Müteşebbis Esnaf Sanayici ve işadamları G.Merkez Kurucuüyeliği)

3. Vakıf ve dernek yöneticiliği ve üyeliği

Siyasi Görevleri

- 1995-1996 MHP Samsun Merkez İlçe Başkan Yardımcılığı

- 1997-1999 MHP İl Yönetim Kurulu Üyeliği

- 1999-2007 MHP Samsun İl Başkanlığı Görevi

- 2007 TBMM 23. Dönem MHP Samsun Milletvekili Adayı

- 2008 MHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı

- 2009 Milliyetçi Hareket Partisi MYK Yedek Üyeliği

- 2017 İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyeliği

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Kaynak: haberinburada



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