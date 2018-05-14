İYİ PARTİ LİDERİ MERAL AKŞENER: 100 BİN İMZA 6 SAATTE TOPLANDI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin yol haritasının açıklarken cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzanın 6 saatte toplandığını söyledi.
İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, partisinin yol haritasını açıkladı. Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imza ile ilgili "Milletimiz sadece 6 saat içinde 100 bin imza vererek demokrasimize sahip çıktığını göstermiştir. " dedi.
Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"6 SAAT İÇİNDE 100 BİN İMZA TOPLANDI"
"Bugün millet yeniden büyük bir değişime ihtiyaç duymaktadır. Biz bu ihtiyacın farkındayız. Milletimiz sadece 6 saat içinde 100 bin imza vererek demokrasimize sahip çıktığını göstermiştir. Milletimiz böyle karanlık havayı hak etmiyor.
"7,5 MİLYON ÇOCUK KIŞI ÜŞÜYEREK GEÇİRDİ"
Artık bu yorgun ve yıpranmış defterin kapanması gerekir. Türkiye'de 7 milyon 500 bin çocuk geçtiğimiz kışı üşüyerek geçirdi. Türkiye umutsuz gençlerin ülkesi oldu. Gençlerimizin üzerine örtülen umutsuzluk örtüsünü kaldırmak zorundayız.
"DEVLETİN İŞLEYİŞ MALİYETİNİ DÜŞÜRECEĞİZ"
Öncelikli hedefimiz devletle insan arasındaki uçurumu kaldırmaktır. Devlet farklara bakmaksızın hizmet eşitliğini sağlamakla yükümlüdür Devleti hantal yapısından kurtaracak çözümlerle geliyoruz. Devletin işleyiş maliyetini düşürecek çözümlerimiz var.
"KÖPRÜLERİN SAHİBİ MİLLET OLACAK"
FETÖ'nün sızmasına göz yumularak perişan edilen Kuleli Askeri Lisesi'ni yedeni açacağız. Biz de köprüler, yollar, hastaneler yapacağız. Ama bizim büyük farklarımız olacak. Köprülerin sahipleri müteahhitler değil millet olacak. Sanayide yeni fabrikalar açılmasını teşvik etmek, tarım ve hayvancılıkta yeniden gözde olmak için projeler hazırladık.
"YAPACAKLARIMIZI 30 MAYIS'TA AÇIKLAYACAĞIZ"
Yanlış olan eskiyen her şeyi düzeltmek için geliyoruz. Yapacaklarımızı 30 Mayıs'ta beyannamemizde açıklayacağız."
Kaynak: haberinburada
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