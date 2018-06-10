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İtalyanlar resmen duyurdu! İşte ünlü teknik adamın F.Bahçe cevabı

İTALYANLAR RESMEN DUYURDU! İŞTE ÜNLÜ TEKNİK ADAMIN F.BAHÇE CEVABI

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Napoli'den ayrılan Sarri ile yaptığı ilk görüşmede olumsuz cevap aldı.

Tarih : 10 Haziran 2018, 19:40
Puan Ver : İtalyanlar Resmen Duyurdu! İşte Ünlü Teknik Adamın F.Bahçe Cevabı(5/10)1

Sportif direktörlüğe Damien Comolli'yi getirdikten sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için İtalya'dan flaş bir haber geldi. Sarı-lacivertlilerin Napoli ile yollarını ayıran Maurizio Sarri ile temasa geçtiği ve İtalyan hocanın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmediği kaydedildi.

59 yaşındaki hocanın Fenerbahçe ile birlikte Zenit'in yaptığı teklife de olumsuz geri dönüş yaptığı ve Chelsae ile Real Madrid ile yaptığı görüşmelerin de tıkandığı vurgulandı.

ÖNCE ZENIT, SONRA FENERBAHÇE

İtalyan basınında yer alan haberlere göre önce Zenit, yıllık 8 milyon euroluk teklifle deneyimli hocanın kapısını çaldı. Varcaturo'da Sarri'nin villasında özel bir görüşme yapıldığı, ancak İtalyan hocanın bu cömert teklifi reddettiği belirtildi.

Sonrasında ise Fenerbahçe'nin aracılar vasıtasıyla Sarri'ye ulaştığı, ancak Napoli'nin eski antrenörünün bu teklife de kibarca "hayır" dediği ifade edildi.

PREMIER LİG'DEN TEKLİF BEKLİYOR

Öte yandan Sarri'nin gelen teklifleri, İngiltere Premier Lig'den bir takıma gitmek istediği için reddettiği vurgulandı. Tecrübeli antrenörün, Mauricio Pochettino'nun Real Madrid'e gitmesi durumunda Tottenham'a gidebileceği de aktarıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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