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İtalyan Motorsikletçi Michele Pirro, Korkunç Bir Kaza Geçirdi

İTALYAN MOTORSİKLETÇİ MİCHELE PİRRO, KORKUNÇ BİR KAZA GEÇİRDİ

İtalya'da yapılacak Moto GP yarışı öncesinde antrenman yapan İtalyan Motorsikletçi Michele Pirro, 200 km hızla giderken korkunç bir kaza yaptı.

Tarih : 01 Haziran 2018, 20:30
Puan Ver : İtalyan Motorsikletçi Michele Pirro, Korkunç Bir Kaza Geçirdi(6/10)2

İtalya'da yapılacak olana Grand Pix motor yarışı öncesi idman çalışmaıs yapan İtalyan motorsikletçi Mıchele Pirro saatte 200 KM hızla gittiği sırada dengesini kaybedip metrelerce havaya uçtuktan sonra yere çakılıpğ meterelerce yerde sürüklendi.

KAZAYLA İLGİLİ HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYOR

Bilinci kaybeden motorsikletçiye ilk müdahele pistte yapıldı. Daha sonra helikopter ile Florence'deki bir hastaneye kaldırılan motocunun bilincinin yerinde olduğu insanları tanıdığı ama kaza ile ilgili hiçbir şey hatırlamadığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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