Kendisine Karşılık Veren Oğlunu Sokak Ortasında Evire Çevire Dövdü
Türklerin Protestosu Geri Adım Attırdı! Tepki Çeken Posteri İndirdiler
Minibüs Şoförü Facebook'tan Canlı Yayındayken Kamyonla Çarpıştı: 9 Ölü
Son Dakika! Chp Seçim Beyannamesini Açıklıyor: Nevruz Resmi Tatil Edilecek
Fırat Arslan, Dünya Şampiyonluğu İçin Dövüşecek
Polis Otosunda Tecavüz Davası Görüldü, Taraflar Birbirini Yalanladı
Görevden Alınan Cerrahpaşa Dekanı İle İlgili Yök'ten İlk Yorum
İstanbullular Şemsiyelerinizi Unutmayın! Sağanak Yağış Geliyor
Şampiyonlar Ligi Finali Öncesi Taraftarlar Birbirine Girdi
İtalyan Ekibi Udinese, Tudor'un Yerine Prandelli'yi Getirmenin Planlarını Yapıyor
Sevgilisiyle Tartışan Liseli Genç Kız, Kaldığı Yurdun İkinci Katından Atlayıp İntihar Etti
Sel Felaketi Bir Köyü Harabeye Çevirdi
Pankart Kavgası Kanlı Bitti, Vekil Adayı Hastanelik Oldu
İstanbul Arnavutköy'de Feci Kaza! 3 Ölü
Arkadaşını Bıçaklayan Genç, Gözaltına Alınmamak İçin Kendini Kesti
Galatasaray'la Sözleşmesi Biten Yasin Öztekin, Menajeriyle Monaco'ya Gitti
Denizli Kale Belediyesinin Başkanı İçişleri Bakanlığı Tarafından Görevden Alındı
Cinnet Getirip Kızlarını Öldüren Anne: Eşimin Ve Ailesinin Yaptıkları Sebep Oldu
Çorumda Mezar Başında Ağlayan Genç Kız Kaçtı, Görevliler Kovaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 180 Milyon Metrekarelik Dev Proje!

İtalyan Ekibi Udinese, Tudor'un Yerine Prandelli'yi Getirmenin Planlarını Yapıyor

İTALYAN EKİBİ UDİNESE, TUDOR'UN YERİNE PRANDELLİ'Yİ GETİRMENİN PLANLARINI YAPIYOR

İtalyan ekibi Udinese, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor ile yollarını ayırıp, yine eski Galatasaraylı Prandelli'yle sözleşme imzalamayı planlıyor.

Tarih : 26 Mayıs 2018, 10:30
Puan Ver : İtalyan Ekibi Udinese, Tudor'un Yerine Prandelli'yi Getirmenin Planlarını Yapıyor(5/10)1

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese yönetimi Galatasaray'ın eski hocalarına göz dikmiş durumda. Son olarak Igor Tudor'u takımın başında getiren Udinese yönetiminin diğer hedefi ise Prandelli oldu.

KULÜP YOL AYRIMINDA

Igor Tudor ile 4 maç ligde mücadele eden ve Serie A'de küme düşmemeyi garantileyen Udinese ekibi yaşanan anlaşmazlıklar sonucunda Igor Tudor ile yol ayrımında. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun iddiasına göre Udinese yönetimi bir başka eski Galatasaraylı hocaya göz dikmiş durumda.

PRANDELLI GELİYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre, Udinese yönetimi Igor Tudor ile yollarını ayırarak İtalyan teknik adam Cesare Prandelli ile sözleşme imzalayacak.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İtalyan  Ekibi  Udinese  Tudor  Un  Yerine  Prandelli  Yi  Getirmenin  Planlarını  Yapıyor  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER