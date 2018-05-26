İTALYAN EKİBİ UDİNESE, TUDOR'UN YERİNE PRANDELLİ'Yİ GETİRMENİN PLANLARINI YAPIYOR
İtalyan ekibi Udinese, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor ile yollarını ayırıp, yine eski Galatasaraylı Prandelli'yle sözleşme imzalamayı planlıyor.
İtalya Serie A ekiplerinden Udinese yönetimi Galatasaray'ın eski hocalarına göz dikmiş durumda. Son olarak Igor Tudor'u takımın başında getiren Udinese yönetiminin diğer hedefi ise Prandelli oldu.
KULÜP YOL AYRIMINDA
Igor Tudor ile 4 maç ligde mücadele eden ve Serie A'de küme düşmemeyi garantileyen Udinese ekibi yaşanan anlaşmazlıklar sonucunda Igor Tudor ile yol ayrımında. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun iddiasına göre Udinese yönetimi bir başka eski Galatasaraylı hocaya göz dikmiş durumda.
PRANDELLI GELİYOR
İtalyan basınında yer alan habere göre, Udinese yönetimi Igor Tudor ile yollarını ayırarak İtalyan teknik adam Cesare Prandelli ile sözleşme imzalayacak.
Kaynak: haberinburada
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