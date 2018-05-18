İTALYAN EKİBİ ROMA, TALİSCA İÇİN 32 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI
İtalyan ekibi Roma, Beşiktaş'taki sözleşmesi sezon sonunda sona eren Anderson Talisca için Benfica'ya 32 milyon euroluk teklifte bulundu.
Beşiktaş'taki geleceği henüz netleşmeyen Anderson Talisca konusunda sürpriz gelişmeler yaşandı. Brezilya basınına yansıyan haberde, İtalyan kulübü Roma'nın Benfica'ya Talisca için 32 milyon euroluk teklifte bulunduğu belirtildi.
Roma'nın bu hafta başında teklifini Portekiz kulübüne sunduğu ancak henüz bir yanıt alınmadığı aktarıldı. Beşiktaş'ın da şu ana kadar herhangi bir transfer işlemi olmadığı kaydedilirken esas sürprizin Çin'den geldiği vurgulandı.
İKİ ÇİN KULÜBÜ İSTİYOR
Çin'den iki kulüp; Changchun Yatai FC ve Guangzhou Evergrande'nin de Brezilyalı yıldızla ciddi bir biçimde ilgilendiği dile getirildi.
Talisca için transferde Roma ya da Çin tercihlerinin olmasının beklendiği de habere eklendi.
Kaynak: haberinburada
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