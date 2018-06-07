İTALYAN EKİBİ, EMRE AKBABA İÇİN 7 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in transfer gündeminde olan Emre Akbaba için ismi sır gibi saklanan İtalya ekibi 7 milyon euroyu gözden çıkardı.
Transferin göz bebeği Emre Akbaba İtalya yolcusu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'e transfer olacağı konuşulan Emre Akbaba için Alanyaspor başkanı Hasan Çavuşoğlu bir İtalyan kulübü ile söz kesti. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
7 MİLYON EUROYA VERECEKLER
Aytemiz Alanyaspor ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için İtalyan kulübü 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
SEZONA DAMGA VURDU
25 yaşındaki futbolcu bu sezon Alanyaspor formasıyla çıktığı 34 maçta 14 gol ve 9 asistlik bir performans sergilemişti.
Alt yapı eğitimi Fransa'da alan Emre Akbaba ilk olarak Antalyaspor U21 takımına bedelsiz olarak transfer edilmiş ardından Alanyaspor'da kiralık gönderilmişti. Yıldız adayı Alanyospor ile 2. Lig, 1. Lig ve ardından Süper Lig'e yükseldi.
İLK MİLLİ MAÇINDA GOL ATTI
Emre Akbaba'nın yükselen performansı ona A Milli Takım'ın kapılarını da sonuna kadar açtı. Kariyeri boyunca 196 maça çıkıp 61 gol atan orta saha futbolcu Ay-Yıldızlı formayla ise 5 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.
Kaynak: haberinburada
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