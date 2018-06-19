İnatçı Sürücü Plakasına Kesilen Hgs Cezasını Kuruşu Kuruşuna Geri Aldı
Esad Yönetiminden Abd Ve Türkiye'ye Menbiç Tepkisi
Ağacın Yanına Yıldırım Düştü, Onlarca Hayvan Telef Oldu
Önce Brüksel'de Daha Sonra Türkiye'de Oy Kullanıp Facebook'tan Paylaştı
Senegal, Dünya Kupasına Galibiyetle Başladı
Salah Sürprizi! Rusya-Mısır Maçının İlk 11'ler Belli Oldu
Dünya Kupası Tarihine Geçen Marquez'in Futbol Oynaması Yasaklandı!
Erdoğan'dan Muhalefete Miting Tepkisi: Milyonlara Montaj Diyorlar
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan F35 Tepkisi: 'öyle Ben İstedim, İptal Ettim' Olmaz
Atm'ye Giren Fareler 9 Milyon Tl'yi Yedi!
Fransız Ekibi Psg'den Ronaldo'ya Yıllık 45 Milyon Euro!
İtalyan Devleri Yusuf Yazıcı İçin Kapışıyor!
Yıldız Futbolcu Bongonda, Trabzonspor Taraftarına Söz Verdi
Japonya'dan Tarihi Galibiyet!
Sanal Para Turcoin İle Milyarlık Vurgun Yapan 2 Kişi Yakayı Ele Verdi
Altın Yeniden Yükselişe Geçti
Galatasaray'dan Nagatomo Paylaşımı
İngiltere, Rus Enerji Devinin Ülkedeki Mal Varlığına El Koydu
Murat Dalkılıç Şarkısı Listeye Alınmayınca Çok Kızdı
3 Yıldır Kullanılmıyordu! Seferler Yeniden Başladı

İtalyan devleri Yusuf Yazıcı için kapışıyor!

İTALYAN DEVLERİ YUSUF YAZICI İÇİN KAPIŞIYOR!

İki İtalyan devi İnter ve Milan, Trabzonspor'un 21 yaşındaki yıldız futbolcusu Yusuf Yazıcı için 15 milyon euroyu gözden çıkardı.

Tarih : 19 Haziran 2018, 19:20
Puan Ver : İtalyan Devleri Yusuf Yazıcı İçin Kapışıyor!(6/10)2

Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başaran Yusuf Yazıcı ile İtalyan ekipleri yakından ilgileniyor. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre, 2 sezondur oyuncunun gelişimini takip eden Milan ve İnter'in Trabzonspor'un kapısını çaldığı öğrenildi.

ALMAN EKİBİ HANNOVER 20 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Milan'ın 15 milyon euroyu gözden çıkardığı Yazıcı'ya İnter'in de aynı rakamla teklif yaptığı öğrenildi. Teklifleri değerlendirmeye alan Trabzon Yönetimi'nin kararını bu hafta vermesi bekleniyor. Bu iki İtalyan kulübünün dışında Alman Hannover 96'nın da devreye girdiği öğrenildi. Hannover'in 10 milyon Euro ve sonraki satışlar için 'yüzde 25 pay verelim' teklifini sunduğu belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İtalyan  Devleri  Yusuf  Yazıcı  İçin  Kapışıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER