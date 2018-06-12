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İtalyan Devi Roma, Ajax'ın Genç Yıldızı Kluivert İle Anlaşma Sağladı

İTALYAN DEVİ ROMA, AJAX'IN GENÇ YILDIZI KLUİVERT İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarı gösteren Roma, Ajax'ın genç yıldızı Justin Kluivert ile anlaşma sağladı. Yıldız oyuncu Roma'ya imza atmak için İtalya'ya geldi.

Tarih : 12 Haziran 2018, 02:50
Puan Ver : İtalyan Devi Roma, Ajax'ın Genç Yıldızı Kluivert İle Anlaşma Sağladı(5/10)1

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkarak müthiş bir başarı gösteren Roma, yeni sezon için de hazırlıklara şimdiden başladı. İlk hedef olan dünyaca ünlü Hollandalı Patrick Kluivert'ın oğlu Justin Kluivert, imza atmak için Roma'ya geldi.

ROMA YAZ TRANSFER DÖNEMİNE HIZLI GİRDİ

İtalya Serie A takımlarından Roma'da transferler devam ediyor. Dinamo Zagreb'den Ante Coric'i ve Porto'dan Ivan Marcano transfer eden İtalyan temsilcisi, şimdi de Ajax'ın genç yıldızı Justin Kluivert'ı kadrosuna kattı.

YILDIZ OYUNCU İMZA ATMAK İÇİN ROMA'YA GELDİ

İtalyan medyasının daha önceden duyurduğu transferde son aşamaya gelindi. Yıldız futbolcu imza atmak için Roma'ya geldi.

BU SEZON AJAX FORMASIYLA 11 GOL ATTI

Hollandalı ünlü golcü Patrick Kluivert'ın oğlu olan 19 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezon Ajax formasıyla 36 maça çıkaren 11 gol ve 5 asist kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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