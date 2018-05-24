İtalyan Devi Lazio, Atiker Konyasporlu Samuel Eto'o İle Görüştü
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İtalyan Devi Lazio, Atiker Konyasporlu Samuel Eto'o ile Görüştü

İTALYAN DEVİ LAZİO, ATİKER KONYASPORLU SAMUEL ETO'O İLE GÖRÜŞTÜ

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Atiker Konyaspor forması giyen tecrübeli golcü Samuel Eto'o ile İtalya'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Tarih : 24 Mayıs 2018, 00:20
Puan Ver : İtalyan Devi Lazio, Atiker Konyasporlu Samuel Eto'o İle Görüştü(5/10)1

Devre arasında Atiker Konyaspor'a transfer olan tecrübeli golcü oyuncu Samuel Eto'o ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Atiker Konyaspor ile 2018/19 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Samuel Eto'o ile Serie A ekiplerinden Lazio'nun ilgilendiği ortaya çıktı. Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, Samuel Eto'o ile bir görüşme gerçekleştirdi. Çizme basınında yer alan haberde Roma'da tarafların görüştüğü ve tecrübeli oyuncunun Serie A'ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

İLERLEYEN GÜNLERDE BİR GÖRÜŞME DAHA GERÇEKLEŞECEK

Lazio Sportif Direktörü Tare'nin ilerleyen günlerde tecrübeli oyuncu ile bir kez daha görüşmesi bekleniyor.

Samuel Eto'o devre arasında Antalyaspor'dan Atiker Konyaspor'a transfer olurken yeşil-beyazlı ekibin formasıyla 6 gole imza attı.

Eto'o daha önce Serie A'da Inter ve Sampdoria formalarını giydi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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