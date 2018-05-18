Bu sezon kiralık olarak Kasımpaşa forması giyen ve Kasımpaşa'nın bonservisiyle satın aldığı Mısırlı yıldız Trezeguet için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

FIORENTINA VE PREMIER LİG TAKIMLARI TAKİPTE

İtalyan basını, Galatasaray'ın da ilgilendiği Trezeguet'e Fiorentina'nın talip olduğunu açıkladı. 23 yaşındaki futbolcu ile Fiorentina'nın dışında Burnley, Everton, Leicester ve Bournemouth takımlarının da ilgilendiği kaydedildi.

EN AZ 7 MİLYON EURO

2018 Dünya Kupası'nda da Mısır formasıyla boy gösterecek Trezeguet için Kasımpaşa'nın en az 7 milyon Euro istediği iddia ediliyordu.

Trezeguet, bu sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de 31 maça çıkarken 13 gol ve 7 asist ile başarılı bir performans gösterdi.

Kaynak: haberinburada