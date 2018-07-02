İTALYAN DEVİ JUVENTUS, RONALDO'YA TEKLİFTE BULUNDU
Real Madrid'den ayrılma planları yapan Cristiano Ronaldo, İtalyan devi Juventus'tan teklif aldı.
Serie A'da şampiyonluklara ambargo koyan Juventus yaz transfer dönemine damga vurmaya hazırlanıyor. Hedefteki isim ise Real Madrid'den ayrılma planları yapan Cristiano Ronaldo...
Geçtiğimiz günlerde Valencia'dan Joao Cancelo'yu kadrosuna katan Torino ekibinin Cancelo'nun menajeri Jorge Mendes ile Ronaldo transferi için yeniden buluştuğu iddia edildi.
GÖZLER İTALYAN LİGİNE ÇEVRİLDİ
İtalyan medyası Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes ile iyi ilişkileri olan Juventus'un bu transferi gerçekleştirmek için nabız yokladığını belirtti. Bakalım İtalyan devi adı Manchester United ile de anılan Ronaldo'yu Serie A'yı getirmeye ikna edebilecek mi?
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde kupa isteyen Juventus transfer döneminde Liverpool'dan Emre Can'ı da kadrosuna katmıştı.
Kaynak: haberinburada
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