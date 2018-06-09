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İtalyan Devi Juventus, Kaleci Mattia Perin'i Kadrosuna Kattı
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İtalyan Devi Juventus, Kaleci Mattia Perin'i Kadrosuna Kattı

İTALYAN DEVİ JUVENTUS, KALECİ MATTİA PERİN'İ KADROSUNA KATTI

İtalya temsilcisi Juventus, takımdan ayrılan Buffon'un yerine Genoa'nın kalecisi Mattia Perin'i kadrosuna kattı.

Tarih : 09 Haziran 2018, 09:30
Puan Ver : İtalyan Devi Juventus, Kaleci Mattia Perin'i Kadrosuna Kattı(5/10)1

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, Genoa'nın kalecisi Mattia Perin ile dört yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki İtalyan kalecinin bonservisi için Genoa'ya 12 milyon avro ödendiği, sözleşmedeki diğer koşulların yerine getirilmesi halinde 3 milyon avro daha fazladan ödeme yapılacağı belirtildi. Açıklamada, bonservis bedelinin 3 yıl içinde taksitlerle ödeneceği, İtalyan kaleci ile de 4 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Böylece Juventus, Brezilyalı futbolcu Douglas Costa'nın ardından sezonun ikinci transferini yaptı.

8 YILDIR GENOA'DA FORMA GİYİYOR

Genoa'da 8 yıldır düzenli olarak forma giyen Mattia Perin, İtalya Milli Takımı'nda ise 2 maça çıktı. Dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen ve 17 yıldır Juventus'un kalesini koruyan Gianluigi Buffon, sezon sonunda takımdan ayrılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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