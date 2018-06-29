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İtalyan Devi Juventus, Barzagli ve Chiellini ile Sözleşme Uzattı

İTALYAN DEVİ JUVENTUS, BARZAGLİ VE CHİELLİNİ İLE SÖZLEŞME UZATTI

Serie A takımlarından Juventus, tecrübeli futbolcuları Andrea Barzagli ile 1 yıl, Giorgio Chiellini ile de 2 yıl sözleşme uzattı.

Tarih : 29 Haziran 2018, 18:20
Puan Ver : İtalyan Devi Juventus, Barzagli Ve Chiellini İle Sözleşme Uzattı(6/10)2

Serie A takımlarından Juventus tecrübeli futbolcuları Andrea Barzagli ile 1 yıl, Giorgio Chiellini ile de 2 yıl sözleşme uzattıklarını açıkladı.

BARZAGLI İLE 1, CHIELLINI İLE 2 YIL SÖZLEŞME UZATILDI

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren İtalyan ekibi Juventus, elindeki futbolcularla da sözleşmelerini uzatıyor. Siyah-beyazlılar, Andrea Barzagli ve Giorgio Chiellini sözleşmesini uzattı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Barzagli'nin sözleşmesinin 1, Chiellini'nin sözleşmesinin de 2 yıl uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada Barzagli'nin 7, Chiellini'nin de 13 yıldır Juventus'ta olduğu ve elde edilen başarılarda büyük paya sahip oldukları vurgulandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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