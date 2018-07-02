Orta Çağ'da Fransa'da Tecavüzcülere Uygulanan Ceza Neydi?
Fenerbahçe'den Eylül Ve Leyla Çıkışı: Sessiz Kalmayacağız
Nijeryalı İmam, Saldırıya Uğrayan Yüzlerce Hristiyana Kucak Açtı
Fbı, Abd'yi Kana Bulamak İsteyen El Kaide Militanını Yakaladı
Galatasaray'dan Sert Çıkış: Leyla'dan Sonrası Olmasın Diye Susmayacağız
Erdoğan Seçim Kriterlerine Uymayan Adayların Üzerini Çiziyor
Çekirge İstilası Nedeniyle Ohal İlan Edildi!
Akşener, Türkiye'yi Yasa Boğan Leyla'nın Ölümü Sonrası Ateş Püskürdü
İtalyan Devi Inter'den Sürpriz Transfer
Belçika Mucizeye İmza Attı! Yok Böyle Bir Geri Dönüş
Abdullah Avcı Yeni Sezon Öncesi İddialı Konuştu
Öfkeli Orman İşçisi Arkadaşlarını Tüfekle Katletti: 3 Ölü, 3 Yaralı
Ateş Kuşağındaki Yanardağ Patladı: 2 Bin Metreye Yükseldi
Yasa Boğan Minik Leyla'nın Ardından Bir Kayıp Çocuk Haberi De Siirt'ten
Yunan Futbolcu Sokratis'in Yeni Adresi Belli Oldu
Son Dakika! Chp Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ve Muharrem İnce Görüşmesi Sona Erdi
Kaybolan Minik Ufuk İçin Camilerden Yürek Dağlayan Anons Yapıldı
Abd, Menbiç'te Terör Örgütü Ypg'nin Atacağı Adımı Açıkladı
Bahçeli'den Cansız Bedeni Bulunan Minik Leyla İçin İlk Açıklama!
Mhp Lider Devlet Bahçeli'den Alaattin Çakıcı Açıklaması!

İtalyan devi Inter'den sürpriz transfer

İTALYAN DEVİ INTER'DEN SÜRPRİZ TRANSFER

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Inter, Lazio ile sözleşmesi sona eren Hollandalı stoper Stefan de Vrij'i kadrosuna kattı.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 23:30
Puan Ver : İtalyan Devi Inter'den Sürpriz Transfer(6/10)2

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Lazio ile sözleşmesi sona eren Hollandalı stoper Stefan de Vrij'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Lazio ile kontratı sona eren 26 yaşındaki de Vrij, Inter ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

MİLLİ TAKIMDA 36 KEZ FORMA GİYDİ

Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Feyenoord'da adım atan savunma oyuncusu, 2014 yazından bu yana Lazio'da oynuyordu. de Vrij, Hollanda Milli Takımı formasıyla da 36 maça çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İtalyan  Devi  Inter  Den  Sürpriz  Transfer    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER