İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Inter, Lazio ile sözleşmesi sona eren Hollandalı stoper Stefan de Vrij'i kadrosuna kattı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Lazio ile sözleşmesi sona eren Hollandalı stoper Stefan de Vrij'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Lazio ile kontratı sona eren 26 yaşındaki de Vrij, Inter ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

MİLLİ TAKIMDA 36 KEZ FORMA GİYDİ

Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Feyenoord'da adım atan savunma oyuncusu, 2014 yazından bu yana Lazio'da oynuyordu. de Vrij, Hollanda Milli Takımı formasıyla da 36 maça çıktı.

Kaynak: haberinburada