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İtalyan devi İlkay Gündoğan'a talip oldu

İTALYAN DEVİ İLKAY GÜNDOĞAN'A TALİP OLDU

İtalyan devi Inter, İngiliz ekibi Manchester City'de forma giyen Türk asıllı alman futbolcu İlkay Gündoğan'ı radarına aldı.

Tarih : 17 Mayıs 2018, 00:00
Puan Ver : İtalyan Devi İlkay Gündoğan'a Talip Oldu(7/10)3

İtalyan medyasında yer alan habere göre İnter, Manchester City'in Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan'a transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor.

Mavi beyazlı ekipte oldukça iyi bir sezon geçiren İlkay, sezon boyunca başarılı form grafiğini sürdürmüş ve Guardiola'nın ekibinin değişilmez ismi olmuştu.

INTER ŞAMPİYONLAR LİGİ VİZESİ ELDE EDEBİLİR

İtalyan devinin önündeki tek engel haftasonu oynanacak Lazio karşılaşması. Lazio'yu geçtiği taktirde Şampiyonlar Ligi vizesi elde edecek mavi siyahlı ekip, hem maddi gelir elde edecek hem de Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılma şansı yakalayacak.

İlkay Gündoğan bu sezon Manchester City forması ile çıktığı 49 karşılaşmada 6 gol 7 asistlik performans sergiledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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