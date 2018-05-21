İTALYA'DA CENGİZ ÜNDER'E BÜYÜK ÖDÜL!
İtalya'nın Roma takımında gösterdiği üstün performansla başarılı bir sezon geçiren milli futbolcumuz Cengiz Ünder'e "yılın en başarılı yabancı genç yeteneği ödülü" verildi.
İtalya'nın AS Roma takımında özellikle sezonun ikinci yarısında gösterdiği üstün performansla başarılı bir sezon geçiren milli futbolcumuz Cengiz Ünder'e "yılın en başarılı yabancı genç yeteneği ödülü" verildi.
CENGİZ'E İTALYAN SPOR YAZARLARI TARAFINDAN ÖDÜL VERİLDİ
İtalya Spor Yazarları Derneği Roma Şubesinin (USSI-Roma) Serie A'da sezonun sona ermesiyle her yıl düzenlenen geleneksel ödül töreni, ülkenin önemli ve görkemli spor merkezlerinden Circolo Cannotieri Aniele'de yapıldı.
CENGİZ ,ÜLKENİN EN PRESTİJLİ ÖDÜLLERİNDEN BİRİNİ ALDI
Başkent Roma'da düzenlenen törende, Ülkenin prestijli ödüllerinden sayılan Spor Yazarları Derneği ödülüne layık görülen ünlü futbolcumuz Cengiz Ünder'e ödülünü Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenler ile Barcelona'dan davet edilen FIFA menajeri Bayram Tutumlu birlikte verdiler.
Kaynak: haberinburada
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