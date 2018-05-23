İtalya'da seçimlerden ancak 2,5 ay sonra üzerinde uzlaşılan ve başbakanlığa aday gösterilen hukuk profesörü Giuseppe Conte, özgeçmişini "şişirmekle" suçlanıyor.

İtalya'da 4 Mart'ta yapılan genel seçimlerin ardından başbakanlığa aday gösterilen hukuk profesörü Giuseppe Conte, özgeçmişini "şişirmekle" suçlanıyor.

BAŞBAKAN ADAYININ İSMİ ÖZGEÇMİŞ SKANDALINA KARIŞTI

Seçimlerin ardından koalisyon hükümeti için anlaşmaya varan 5 Yıldız Hareketi ile Lig partileri, geçen Pazartesi günü hükümet programını ve başbakan adayını cumhurbaşkanına sundu.

Ancak, seçimden 2,5 ay sonra belirlenebilen başbakan adayı Giuseppe Conte'nin ismi daha ilk günden "özgeçmiş skandalına" karıştı.

İLK SIKINTIYI NEW YORK TİMES ORTAYA ÇIKARDI

Roma ve Floransa'daki üniversitelerde hukuk profesörü olarak görev yapan 54 yaşındaki Giuseppe Conte, özgeçmişinde yüksek öğrenimiyle ilgili bilgileri "şişirmekle" suçlanıyor.

Conte, 12 sayfalık özgeçmişinde, "eğitimini ilerlettiği" yüksek öğretim kurumları arasında ABD'deki New York Üniversitesi ve Yale Üniversitesi, Fransa'daki Sorbonne, İngiltere'deki Cambridge gibi kurumları da sayıyor. İlk sıkıntıyı New York Times ortaya çıkardı

"KAYITLARIMIZDA BÖYLE BİR İSİM YOK"

Ancak ABD'de yayımlanan New York Times gazetesi, New York Üniversitesi'nden Conte ile ilgili bilgi almak isteyince, "Kayıtlarımızda böyle bir isim yok" cevabıyla karşılaştı.

Üniversitenin sözcüsü, Conte'nin "belki 1-2 günlük bir kurs almış olabileceğini, bu tür kursların katılımcı kayıtlarının tutulmadığını" söyledi.

BAŞBAKAN ADAYININ AKEDEMİK GEÇMİŞİ İNCELENME ALTINA ALINDI

New York Times'ın haberi üzerine Conte'nin özgeçmişi mercek altına alınırken, özgeçmişinde yer verdiği diğer maddeler de soru işaretleri yarattı.

İtalya'da şaşkınlık ve utançla karşılanan haber, uluslararası camiada da büyük ses getirdi. Siyasi geçmişi bulunmayan, siyaset ve medya dünyasında pek tanınmayan, prestijini akademik kariyeri üzerine kuran başbakan adayının akademik geçmişi didik didik incelenmeye başlandı.

"DÜNYANIN YARISI CONTE'DEN KORKUYOR"

İtalya'da "özgeçmiş skandalı" olarak isimlendirilen tartışmalar üzerine Conte henüz bir açıklama yapmazken, 5 Yıldız Hareketi basını karalama kampanyası yapmakla suçladı. Açıklamada, Conte'nin söz konusu uluslararası eğitim kurumlarında yüksek lisans eğitimi aldığını iddia etmediği, "eğitimini güncellediğini ve ilerlettiğini" söylediği vurgulandı.

5 Yıldız'ın blog sitesinde yayımlanan açıklamalarda, kurmak istedikleri "değişim hükümetinin" bazı çevrelerde korku yarattığı iddia edildi ve "Dünyanın yarısı Giuseppe Conte'den korkuyor" denildi.

Kaynak: haberinburada