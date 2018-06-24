İSVİÇRELİ YILDIZLARIN ARNAVUT KARTALI SEVİNÇLERİ PAHALIYA PATLADI
FIFA Disiplin Komitesi, Sırbistan karşısındaki Arnavut Kartalı gol sevinçleri sebebiyle İsviçre'nin yıldızları Xhaka ve Shaqiri hakkında disiplin soruşturması başlattı.
FIFA, Sırbistan maçında attıkları golden sonra Arnavutluk'un simgesi çift başlı kartal işareti yapan Granit Xhaka ve Xherdan Shaqirihakkında disiplin soruşturması başlattı.
2018 FIFA Dünya Kupasında oynanan Sırbistan-İsviçre maçında, aslen Kosova Arnavutu olan Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri attıkları golden sonra çift başlı kartal işareti yaptı.
SIRBİSTAN FEDERASYONU ŞİKAYETTE BULUNMUŞTU
Federasyon genel sekreteri Jovan Surbatovic, yaptığı açıklamada, her ikisi de aslen Kosova Arnavutu olan Xhaka ve Shaqiri'nin, İsviçre'ye galibiyeti getiren gollerini, Arnavutların sembolü olan kartal hareketiyle kutladıkları gerekçesiyle şikayette bulunduklarını açıklamıştı.
Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan etti. Sırbistan, 116 ülke tarafından bağımsız devlet olarak tanınan Kosova'yı hala kendi toprak parçası olarak görmeye devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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