İSVİÇRE, 2026 KIŞ OLİMPİYATLARINA ADAY OLMAYACAK
İsviçre'nin Sion kenti, referandumdan ret oyu çıkması nedeniyle 2026 Kış Olimpiyatlarını düzenlemeye aday olmayacağını duyurdu.
İsviçre'nin Sion kenti, referandumdan ret oyu çıkması nedeniyle 2026 Kış Olimpiyatları'nı düzenlemeye aday olmayacağını duyurdu.
Sion Olimpiyat Komitesi Başkanı Jürg Stahl, 2026 Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği konusunda İsviçre'nin Valais kantonu vatandaşlarının katıldığı referandumda yüzde 54 ret oyu çıktığını, bu nedenle adaylıktan çekildiklerini duyurdu.
2026 KIŞ OLİMPİYATLARINA ADAY OLMAYACAĞI DOĞRULANDI
Uluslararası Olimpiyat Komitesi de (IOC) İsviçre'den hiçbir kentin 2026 Kış Olimpiyatları'na aday olmayacağını doğruladı.
Organizasyona ev sahipliği yapacak kent, 2019 yılının eylül ayında belli olacak. Adaylar arasında Türkiye'den Erzurum, İtalya'dan Milan ve Torino, Avusturya'dan Graz, İsveç'ten Stockholm, Kanada'dan Calgary ile Japonya'dan Sapporo yer alıyor.
2022 Kış Olimpiyatları ise Çin'in başkenti Pekin'de yapılacak.
Kaynak: haberinburada
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