İSVEÇ, İSVİÇRE'Yİ TEK GOLLE GEÇEREK ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ
2018 Dünya Kupası son 16 turu maçında İsveç, zorlu rakibi İsviçre'yi Fosberg'in attığı golle 1-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi.
Rusya'da devam eden 2018 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda İsveç ile İsviçre karşı karşıya geldi. İki takımın da girdikleri pozisyonları cömertce harcadıkları karşılaşmada tek gol 67. dakikada geldi. Forsberg ile İsviçre engelini aşan İsveç, çeyrek finale adını yazdıran ekip oldu.
MAÇIN TEK GOLÜ FORSBERG'DEN GELDİ
Karşılaşma iki takımın da temkinli oyunu ile başladı. Dünya Kupası'nın genelinde görünen savunma ağırlıklı futbol, bu maçta da kendisini gösterdi. Oldukça temposuz ve sıkıcı geçen karşılaşmada saman alevi gibi bir parlayıp bir sönen ataklarda hem İsveç, hem de İsviçre, yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. 67. dakikada sahneye çıkan Forsberg'in vuruşunda savunmaya çarpan top kaleci Sommer'i yanıltınca, İsveç zorlu maçta öne geçen takım oldu.
Golü attıktan sonra iyice savunmaya yaslanan İsveç, İsviçre'ye ciddi pozisyon şansı vermedi. İsviçre'nin duran toplar ve uzaktan şutlarla etkili olmaya çalıştığı karşılaşmada başka gol olmadı. İsveç, attığı tek golle İsviçre'yi devirdi ve çeyrek finale yükseldi.
Kaynak: haberinburada
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