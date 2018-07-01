Küçük Eylül'ün katledilmesi sonrasında, idam ve kimyasal hadım tartışmalarının da fitilini ateşlendi. Alevlenen tartışmalar sonrası, Facebook sayfamızda, "Sizce çocuk istismarcılarına ne ceza verilmeli?" başlıklı bir oylama başlatıldı.

Ankara Polatlı'da kaybolan ve sonrasında vahşice katledilmiş şekilde bulunan minik Eylül,çocuk istismarı konusunda yıllardır süren tartışmaları yeniden alevlendirdi. Konuyla ilgili, bugün sabah saatlerinde açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız." diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM OLDU

Küçük Eylül'ün canice katledilmesi kısa sürede sosyal medyanın da gündemi oldu. Pek çok kullanıcı küçük Eylül'den gelen acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Küçük çocuğun katledilmesi, idam ve kimyasal hadım tartışmalarının da fitilini ateşledi. Alevlenen tartışmalar sonrası, Haberler.com'un Facebook sayfasında, "Sizce çocuk istismarcılarına ne ceza verilmeli?" başlıklı bir oylama başlatıldı. Kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği ankette, "idam" talebi şimdilik daha önde görünüyor.

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KAHREDEN HABER GELMİŞTİ

Ankara Polatlı'da bir haftadır aranan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedenine ulaşılmıştı. 22 Haziran'da kaybolan Eylül'ün cansız bedeni Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulundu. Eylül'ü arama çalışmalarına katıldığı belirtilen ve ifadesinde çelişkili bilgiler veren U.K. gözaltına alınarak tutuklanmıştı. U. K.'nin olaydan bir gün önce köyde yaşayan eşi ve çocuklarını Polatlı'ya götürdüğü belirtilirken, Eylül'ün kaybolduğu gün köylülerle yapılan arama çalışmalarına katıldığı öğrenilmişti.

Kaynak: haberinburada