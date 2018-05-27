İSTİFA AÇIKLAMASI YAPAN AYKUT KOCAMAN BEKLEMEDE
"Konyaspor maçı sonrası 2-3 gün bekleyip kararımı vereceğim" diyen Aykut Kocaman, kongreyi beklerken şu ana kadar istifasıyla ilgili olarak yönetime bir başvuruda bulunmadı.
Teknik direktör Aykut Kocaman, Fenerbahçe'deki tarihi kongrenin sonucunu bekliyor...
Gazete Habertürk'ün haberine göre; Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli hocası kötü geçen sezonun ardından ligin sonlarına doğru yaptığı her basın toplantısında net bir şekilde istifa edeceğinin sinyallerini vermişti. Hatta Atiker Konyaspor ile oynanan son maçın ardından da bu görüşünü dile getiren Kocaman, yeni başkanın önünü açmak için böyle bir karar alacağını ve 2-3 gün bekledikten sonra yönetime durumuyla ilgili bildirimde bulunacağını söylemişti. Ancak lig bitti ve aradan geçen günlere rağmen teknik direktör Aykut Kocaman'dan bir ses çıkmadı.
SONUCU BEKLİYOR
Daha önceden yaptığı açıklamalarda istifa edeceğinin sinyalini veren teknik direktör Aykut Kocaman'ın henüz şu anki yönetime böyle bir başvuruda bulunmadığı ortaya çıktı. Kocaman'ın da yönetimin yaptığı telkinler sonucunda beklemeye geçtiği ve cebinde olan istifasını 3 Haziran'daki kongre sonrasında yeni yönetime sunacağı öğrenildi.
KUYT'IN JÜBİLESİ İÇİN HOLLANDA'YA GİTTİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sarı-Lacivertliler'in eski oyuncusu Dirk Kuyt'ın jübile maçı için Hollanda'ya gitti. Dün Amsterdam'da şehir turu yapan Kocaman, Hollanda Milli Takımı efsaneleriyle yapılacak maçta Liverpool-Fenerbahçe karmasının teknik direktörü olarak sahadaki yerini alacak. Hem Liverpool hem de F.Bahçe forması altında efsaneleşen Kuyt'ın jubile maçı bugün saat 14.30'da De Kuip Stadı'nda oynanacak.
AYKUT KOCAMAN NE DEMİŞTİ?
Aykut Kocaman gerek TRT Spor'daki, gerekse de Atiker Konyaspor maçı sonrasında yaptığı açıklamalarda istifa edeceğini şu sözlerle dile getirmişti:
"Bir şeyleri değiştirmek için bu kadar çaba gösterirken hala bunun Fenerbahçe'yi gerçekten sevenler tarafından anlaşılamaması 'o zaman neden?' sorusunu sorduruyor. Hem başkan ve hem sayın Koç için 1 senelik kontrat önlerinde engel olmasın. Başkan adayı için açık bir alan bırakmak mantıklı geliyor bana. Konya maçından sonra iki üç günlük bir süreç olacak. Benim sözleşmem 1 yıl daha devam ediyor. Ancak burada sözleşme sürelerine çok bağlı değiliz. Konya maçı sonrası 2-3 gün bekleyeceğim. Fenerbahçe için ciddi bir seçim süreci var. Bakacağız. Lig bitsin, 2-3 gün bir iç dünyamda dolaşacağım."
Kaynak: haberinburada
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