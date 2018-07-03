İŞTE TÜRKİYE'NİN EN SICAK YERİ! 47,4 DERECE İLE KAVRULUYOR
Türkiye'de hava sıcaklıkları mevsim düzeyinin üzerine çıkmaya başladı. Şırnak'ın Cizre ilçesinde hava sıcaklığı bugün 47.4 derece olarak görüldü.
Meteoroloji'den ülke geneline ilişkin hava raporu yayınladı. Raporda, Temmuz ayı içerisinde Türkiye geneli için 'Kavurucu sıcaklık' uyarısında bulunuldu. Öte yandan Şırnak'ın Cizre ilçesinde bugün termometreler 47.4 santigrat dereceyi gösterdi. Ölçümlere göre Cizre, en yüksek sıcaklığın görüldü ilçe oldu.
DOĞU VE GÜNEYDOĞU KAVRULUYOR
Uzmanlar, kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların artacağı uyarısında bulunurken Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde aşırı sıcaklıklar etkisini göstermeye başladı.
Termometreler bugün Şırnak'ın Cizre ilçesinde 47.4, Silopi ilçesinde 46.7, Mardin'in Dargeçit ilçesinde 46.4, Siirt'in Baykan ilçesinde 45.6 dereceyi gördü.
UZMANLARDAN SOKAĞA ÇIKMAYIN UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde görevli uzmanlar, saat 10.00 ile 16.00 arasında kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu. Bu saatlerde dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşların açık ve renkli kıyafetler giymeleri, bol bol su tüketmeleri konularında da uyarıda bulunuldu.
ANTALYA DA SICAKLARDAN ETKİLENDİ
Türkiye'nin turizm cenneti Antalya'da da kavurucu sıcaklar etkili olmaya başladı. Meteorolojiden yapılan uyarıda sıcaklıkların 42 dereceye kadar ulaşması ve özellikle sahil kesimlerde etkili olması bekleniyor. Öte yandan Antalya'da sıcaklıkların Cumartesi gününe kadar etkili olacağı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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