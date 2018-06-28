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İŞTE TOSUN VE EŞİNİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ! LÜKS MEKANI KAPATTIRMIŞ


İşte Tosun ve eşinin yeni görüntüleri! Lüks mekanı kapattırmış
Tarih : 28 Haziran 2018, 10:10
Puan Ver : İşte Tosun Ve Eşinin Yeni Görüntüleri! Lüks Mekanı Kapattırmış(7/10)3

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Mehmet Aydın'ın nişan töreni var. Şimdilerde boşanma aşamasında olduğu eşi Sıla Aydın ile el ele olduğu görüntüler Bursa'daki lüks bir mekanda çekilmiş. Nişanlısıyla mekana giren Aydın aile büyükleriyle bir arada görülüyor. 26 Mart 2017'de çekilen görüntüler Çiftlik Bank'ın faal bir şekilde para topladığı döneme denk geliyor.

BURSA'NIN EN ÜNLÜ GECE KULÜBÜNÜ KAPATMIŞ

Milliyet.com.tr'nin elde ettiği bilgilere göre Aydın, nişan töreninden sonra Bursa'nın ünlü gece kulüplerinden birini kapatarak nişanlısı ve arkadaşlarıyla sabaha kadar eğlendi. Aydın'ın eşi Sıla Aydın, soruşturma kapsamında tutuklanıp yaklaşık 3 ay tutuklu kaldıktan sonra haziran ayı başında tahliye edilmişti. Mehmet Aydın'ın nerede olduğu ise bilinmiyor.

31 TEMMUZ 2016'DA BAŞLADI

Çiftlik Bank organizasyonu 31 Temmuz 2016'dan itibaren katılımcılardan para toplamaya başladı. İlk yatan para 4 bin liraydı. Devam eden süreçte katılımcı sayısı ve yatırılan para miktarı giderek artmaya başladı. 2 Eylül 2016'de kurulan şirket ile birlikte sistem kurumsal bir hale dönüştürüldü. Kısa sürede milyonlarca lira toplandı. Kıbrıs'ta da ayrı bir şirket kuruldu. Paraların bir kısmı düzenli olarak oraya aktarıldı. Soruşturma devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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