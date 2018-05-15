

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Genel Müdürü Ahmet Uçar, Ramazan ayının ilk haftasının serin geçeceğini duyurdu.



RAMAZAN AYININ İLK HAFTASI SERİN GEÇECEK



Ramazan ayının ilk haftasının serin geçmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Genel Müdürü Ahmet Uçar,açıklama yaptı.



"ÖNEMLİ BİR ARTIŞ GÖRÜLMEYECEK, YER YER YAĞIŞ OLABİLİR"



"Ramazan ayında sıcaklıklar, uzun yıllar mayıs ve haziran ayı ortalamasına göre seyredecek. Aşırı sıcak ve soğuk hava dalgası beklenmiyor. Ankara'da mayıs ayı sıcaklık ortalaması 23-24, İstanbul'da ise 25-26 derece. İç ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı gelecek hafta mevsim normallerinin birkaç derece üzerine çıkabilir ama çok önemli bir artış beklenmiyor. Yine Türkiye genelinde ramazan boyunca mevsimlik yağışlar görülebilir."



YURDUN GENELİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR



Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bayburt, Artvin, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinde hava sıcaklığının 2 ile 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın iç ve doğu kesimlerde kuzeyli, güney ve batı bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26



İzmir: Az bulutlu 31



Adana: Az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu 29



Bursa: Parçalı ve az bulutlu 28



Antalya: Az bulutlu 27



Samsun: Parçalı ve az bulutlu 21



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 20



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15



Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23



Kaynak: Habertürk



























Kaynak: haberinburada



