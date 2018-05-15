Kınamaktan Çekinenler Var! Katliama Kim Ne Dedi
İşsizlikte Sevindiren Rakam! Düşüşe Geçti
Fetö'nün Deniz Kuvvetlerindeki Yapılanmasına Operasyon: 34 Kişi İçin Gözaltı Kararı
Trabzonsporlu Burak Yılmaz, Almanya'da Ameliyat Oldu
Burcu Esmersoy Nikah Sonrası Soyadını Suyabatmaz Olarak Güncelledi
Galatasaraylı Futbolcuların Göztepe Maçında Oruç Tutup Tutmayacağı Belli Değil
Kanser Tedavisi İçin İsviçre'ye Gidecekti; Havalimanında Hayatını Kaybetti
İşte Ramazan Ayında Oruç Tutanları Bekleyen Hava
İsrail Katliamda Sınır Tanımıyor! 8 Aylık Bebeği De Şehit Ettiler
Sembol Oyununu Kazanan İsimler Belli Oldu, Aileleri Adaya Geliyor
17 Yaşındaki Genç Apartmanda Canına Kıydı!
Dolar Ve Euro Tarihi Rekora Ulaştı
Erdoğan, Abd'ye Resti Çekti: Başımızın Çaresine Bakarız!
Son Dakika! Benzin Motorin Ve Lpg'ye Zam Geldi
Hadise Kendisine Eskiden Çirkindi Beğenmemiştim Diyen Serhat Akın'a 1 Tl'lik Dava Açıyor
Polis Memuru Veli, Okul Önünde Soygun Yapmaya Çalışan Silahlı Şüpheliyi Vurdu
Mourinho İle Yollarını Ayırdı, Benfica Talip Oldu
Ortadoğu Karıştı, Dolar Yükselişe Geçti!
Arda Turan, Babasının Durumuyla İlgili Paylaşım Yaptı
Beşiktaş, Talisca Transferi İçin İtalya'ya Çıkarma Yaptı

İşte Ramazan Ayında Oruç Tutanları Bekleyen Hava

İŞTE RAMAZAN AYINDA ORUÇ TUTANLARI BEKLEYEN HAVA

Meteoroloji'nin yaptığı son tahminlere göre, Ramazan ayının ilk haftasının serin geçecek yurt genelinde yer yer yağışlar görülecek.

Tarih : 15 Mayıs 2018, 10:00
Puan Ver : İşte Ramazan Ayında Oruç Tutanları Bekleyen Hava(10/10)12


Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Genel Müdürü Ahmet Uçar, Ramazan ayının ilk haftasının serin geçeceğini duyurdu.



RAMAZAN AYININ İLK HAFTASI SERİN GEÇECEK



Ramazan ayının ilk haftasının serin geçmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Genel Müdürü Ahmet Uçar,açıklama yaptı.



"ÖNEMLİ BİR ARTIŞ GÖRÜLMEYECEK, YER YER YAĞIŞ OLABİLİR"



"Ramazan ayında sıcaklıklar, uzun yıllar mayıs ve haziran ayı ortalamasına göre seyredecek. Aşırı sıcak ve soğuk hava dalgası beklenmiyor. Ankara'da mayıs ayı sıcaklık ortalaması 23-24, İstanbul'da ise 25-26 derece. İç ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı gelecek hafta mevsim normallerinin birkaç derece üzerine çıkabilir ama çok önemli bir artış beklenmiyor. Yine Türkiye genelinde ramazan boyunca mevsimlik yağışlar görülebilir."



YURDUN GENELİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR



Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bayburt, Artvin, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinde hava sıcaklığının 2 ile 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın iç ve doğu kesimlerde kuzeyli, güney ve batı bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26



İzmir: Az bulutlu 31



Adana: Az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu 29



Bursa: Parçalı ve az bulutlu 28



Antalya: Az bulutlu 27



Samsun: Parçalı ve az bulutlu 21



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 20



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15



Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23



Kaynak: Habertürk



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: İşte  Ramazan  Ayında  Oruç  Tutanları  Bekleyen  Hava    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER