Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Aday Tanıtım Toplantısında konuştu. Yıldırım, muhalefetin Cumhurbaşkanı adaylarının parlamenter sistem mesajları hakkında, "Cumhurbaşkanı adaylarına bakıyorum ibretle izliyorum. İşte meydan işte sandık buyrun referandumsa referandum" dedi.

"CUMHURBAŞKANI ADAYLARINA BAKIYORUM İBRETLE İZLİYORUM"

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından Selçuklu Kültür Merkezi'nde İl Danışma Meclisi ve milletvekili aday tanıtım toplantısına katıldı. Başbakan Yıldırım, "Cumhurbaşkanı adaylarına bakıyorum ibretle izliyorum. Bir referandum çabası var. 16 Nisan halk oylaması ile kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini diğer adayların tamamı gelirsek değiştireceğiz diyorlar. Bu 16 Nisan'ı tekrar sandığa taşımaktan başka bir şey değildir. İşte meydan işte sandık buyrun referandumsa referandum." dedi.

"BİR KULAĞI KANDİL VE PENSİLVANYA'DA OLANLAR ÜLKENİN GELECEĞİNİ İNŞA EDEMEZ"

Yıldırım sözlerine şöyle devam etti, "FETÖ ile ilgili ağızlarından bir şey çıkıyor mu? Sadece dedikleri FETÖ'nün iadesini yanlış yapmışız. Sayın İnce seni birisi işletmiş. Telefonun ucundaki de ABD'li değil. Sen eksik, yanlış evrak peşinde koşacağına FETÖ'yü getirecek misin, getirmeyecek misin bunu söyle. Bu şehitlerin hesabını soracak mısın, sormayacak mısın bunların hesabını ver, bunları millete söyle. Bir kulağı Kandil'de bir kulağı Pensilvanya'da olanlarla bu ülkenin geleceği inşa edilemez."

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Kaynak: haberinburada