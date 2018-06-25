İŞTE İL İL MECLİS'E GİREN 600 MİLLETVEKİLİ VE PARTİLERİ
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri tamamlandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, milletvekilliği seçimlerinde AK Parti 292, CHP 147, HDP 66, İYİ Parti 46 ve MHP 49 ile Meclis'e girdi. İşte il il 600 milletvekili ve partileri...
24 Haziran Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçları belli oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 293, CHP 146, HDP 67, MHP 50, İYİ Parti 44 milletvekili ile TBMM'de temsil edilecek. Yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekilinin partileri ve seçildiği iller şu şekilde:
ADANA
AK PARTİ
1- Jülide Sarıeroğlu
2- Tamer Dağlı
3- Mehmet Şükrü Erdinç
4- Ahmet Zenbilci
5- Abdullah Doğru
MHP
1- Muharrem Varlı
2- Ayşe Sibel Ersoy
İşte TBMMdeki 600 milletvekilinin listesi
CHP
1- Ayhan Barut
2- Orhan Sümer
3- Müzeyyen Şevkin
4- Burhanettin Bulut
İYİ Parti
1- İsmail Koncuk
2- Mehmet Metanet Çulhaoğlu
HDP
1- Tülay Hatımoğulları Oruç
2- Kemal Peköz
ADIYAMAN
AK PARTİ
1- Ahmet Aydın
2- İbrahim Halil Fırat
3- Muhammed Fatih Toprak
4- Yakup Taş
CHP
1- Abdurrahman Tutdere
AFYONKARAHİSAR
AK PARTİ
1- Veysel Eroğlu
2- Ali Özkaya
3- İbrahim Yurdunuseven
MHP
1- Mehmet Taytak
CHP
1- Burcu Köksal
İYİ Parti
1- Gültekin Uysal
AĞRI
AK PARTİ
1- Ekrem Çelebi
HDP
1- Berdan Öztürk
2- Dirayet Dilan Taşdemir
3- Abdullah Koç
AMASYA
AK PARTİ
1- Mustafa Levent Karahocagil
2- Hasan Çilez
CHP
1- Mustafa Tuncer
ANKARA 1. Bölge
AK PARTİ
1- Yıldırım Tuğrul Türkeş
2- Fatih Şahin
3- Yalçın Akdoğan
4- Ali İhsan Arslan
İşte TBMMdeki 600 milletvekilinin listesi
MHP
1- Mevlüt Karakaya
CHP
1- Tekin Bingöl
2- Levent Gök
3- Ali Haydar Hakverdi
4- Bülent Kuşoğlu
5- Gamze Taşcıer
İYİ Parti
1- Koray Aydın
2- İbrahim Halil Oral
HDP
1- Filiz Kerestecioğlu Demir
ANKARA 2. Bölge
AK PARTİ
1- Mustafa Destici
2- Lütfiye Selva Çam
3- Emrullah İşler
4- Orhan Yegin
5- Arife Polat Düzgün
6- Zeynep Yıldız
MHP
1- Sadir Durmaz
2- Nevin Taşlıçay
CHP
1- Murat Emir
2- Yıldırım Kaya
İYİ Parti
1- Şenol Bal
ANKARA 3. Bölge
AK PARTİ
1- Mehmet Naci Bostancı
2- Asuman Erdoğan
3- Nevzat Ceylan
4- Barış Aydın
5- Hacı Turan
MHP
1- Yaşar Yıldırım
2- Erkan Haberal
CHP
1- Ahmet Haluk Koç
2- Nihat Yeşil
3- Servet Ünsal
İYİ Parti
1- Durmuş Yılmaz
2- Ayhan Altıntaş
ANTALYA
AK PARTİ
1- Mevlüt Çavuşoğlu
2- Mustafa Köse
3- Sena Nur Çelik
4- İbrahim Aydın
5- Atay Uslu
6- Kemal Çelik
Mecliste kilit MHP
Meclis'te kilit MHP
MHP
1- Abdurrahman Başkan
CHP
1- Deniz Baykal
2- Çetin Osman Budak
3- Rafet Zeybek
4- Aydın Özer
5- Cavit Arı
İyi Parti
1- Feridun Bahşi
2- Hasan Subaşı
3- Tuba Vural Çokal
HDP
1- Kemal Bülbül
ARTVİN
AK PARTİ
1- Ertunç Erkan Balta
CHP
1- Uğur Bayraktutan
AYDIN
AK PARTİ
1- Mustafa Savaş
2- Bekir Kuvvet Erim
3- Metin Yavuz
MHP
1- Deniz Depboylu
CHP
1- Bülent Tezcan
2- Hüseyin Yıldız
3- Süleyman Bülbül
İYİ Parti
1- Aydın Adnan Sezgin
BALIKESİR
AK PARTİ
1- Adil Çelik
2- Belgin Uygur
3- Yavuz Subaşı
4- Mustafa Canbey
5- Pakize Mutlu Aydemir
CHP
1- Ahmet Akın
2- Fikret Şahin
3- Ensar Aytekin
İYİ Parti
1- İsmail Ok
BİLECİK
AK PARTİ
1- Selim Yağcı
CHP
1- Yaşar Tüzün
BİNGÖL
AK PARTİ
1- Cevdet Yılmaz
2- Feyzi Berdibek
HDP
1- Erdal Aydemir
BİTLİS
AK Parti
1- Cemal Taşar
2- Vahit Kiler
HDP
1- Mahmut Celadet Gaydalı
BOLU
AK PARTİ
1- Arzu Aydın
2- Fehmi Küpçü
CHP
1- Tanju Özcan
BURDUR
AK PARTİ
1- Bayram Özçelik
2- Yasin Uğur
CHP
1- Mehmet Göker
BURSA 1. Bölge
AK PARTİ
1- Hakan Çavuşoğlu
2- Mustafa Esgin
3- Refik Özen
4- Emine Yavuz Gözgeç
5- Ahmet Kılıç
MHP
1- İsmet Büyükataman
CHP
1- Lale Karabıyık
2- Erkan Aydın
3- Nurhayat Altaca Kayışoğlu
İYİ Parti
1- İsmail Tatlıoğlu
BURSA 2. Bölge
AK PARTİ
1- Efkan Ala
2- Osman Mesten
3- Vildan Yılmaz Gürel
4- Zafer Işık
5- Muhammet Müfit Aydın
6- Atilla Ödünç
MHP
1- Mustafa Hidayet Vahapoğlu
CHP
1- Orhan Sarıbal
2- Yüksel Özkan
İYİ Parti
1- Ahmet Kamil Erozan
ÇANAKKALE
AK PARTİ
1- Bülent Turan
2- Jülide İskenderoğlu
CHP
1- Muharrem Erkek
2- Özgür Ceylan
ÇANKIRI
AK PARTİ
1- Muhammet Emin Akbaşoğlu
2- Salim Çivitcioğlu
ÇORUM
AK PARTİ
1- Ahmet Sami Ceylan
2- Oğuzhan Kaya
3- Erol Kavuncu
CHP
1- Tufan Köse
DENİZLİ
AK PARTİ
1- Cahit Özkan
2- Şahin Tin
3- Ahmet Yıldız
4- Nilgün Ök
CHP
1- Gülizar Biçer Karaca
2- Kazım Arslan
3- Haşim Teoman Sancar
İYİ Parti
1- Yasin Öztürk
DİYARBAKIR
AK PARTİ
1- Mehmet Mehdi Eker
2- Ebubekir Bal
3- Oya Eronat
HDP
1- Adnan Selçuk Mızraklı
2- Salihe Aydeniz
3- İmam Taşçıer
4- Remziye Tosun
5- Hişyar Özsoy
6- Semra Güzel
7- Garo Paylan
8- Dersim Dağ
9- Musa Farisoğulları
EDİRNE
AK PARTİ
1- Fatma Aksal
CHP
1- Okan Gaytancıoğlu
2- Erdin Bircan
İYİ Parti
1- Orhan Çakırlar
ELAZIĞ
AK PARTİ
1- Metin Bulut
2- Sermin Balık
3- Zülfü Tolga Ağar
4- Zülfü Demirbağ
CHP
1- Gürsel Erol
ERZİNCAN
AK PARTİ
1- Süleyman Karaman
2- Burhan Çakır
ERZURUM
AK PARTİ
1- Recep Akdağ
2- Zehra Taşkesenlioğlu
3- Selami Altınok
4- İbrahim Aydemir
MHP
1- Kamil Aydın
İYİ Parti
1- Muhammet Naci Cinisli
ESKİŞEHİR
AK PARTİ
1- Nabi Avcı
2- Harun Karacan
3- Emine Nur Günay
MHP
1- Metin Nurullah Sazak
CHP
1- Utku Çakırözer
2- Jale Nur Süllü
İYİ Parti
1- Arslan Kabukcuoğlu
Sandık renkleri
Sandık renkleri
GAZİANTEP
AK PARTİ
1- Abdulhamit Gül
2- Ahmet Uzer
3- Mehmet Erdoğan
4- Abdullah Nejat Koçer
5- Derya Bakbak
6- Ali Şahin
7- Müslüm Yüksel
8- Mehmet Sait Kirazoğlu
MHP
1- Ali Muhittin Taşdoğan
2- Sermet Atay
CHP
1- Bayram Yılmazkaya
2- İrfan Kaplan
İYİ Parti
1- İmam Hüseyin Filiz
HDP
1- Mahmut Toğrul
GİRESUN
AK PARTİ
1- Cemal Öztürk
2- Kadir Aydın
3- Sabri Öztürk
CHP
1- Necati Tığlı
GÜMÜŞHANE
AK PARTİ
1- Hacı Osman Akgül
2- Cihan Pektaş
HAKKARİ
AK PARTİ
1- Leyla Güven
2- Sait Dede
3- Özgür Zeydanoğlu
HATAY
AK PARTİ
1- Hacı Bayram Türkoğlu
2- Hüseyin Yayman
3- Abdulkadir Özel
4- Hüseyin Şanverdi
MHP
1- Lütfi Kaşıkçı
2- İbrahim Gül
CHP
1- Mehmet Güzelmansur
2- Suzan Şahin
3- Serkan Topal
4- İsmet Tokdemir
HDP
1- Barış Atay Mengüllüoğlu
ISPARTA
AK PARTİ
1- Süreyya Sadi Bilgiç
2- Recep Özel
3- Mehmet Uğur Gökgöz
İYİ Parti
1- Aylin Cesur
MERSİN
AK PARTİ
1- Lütfi Elvan
2- Ali Cumhur Taşkın
3- Zeynep Gül Yılmaz
4- Hacı Özkan
MHP
1-Olcay Kılavuz
2-Baki Şimşek
CHP
1- Cengiz Gökçel
2- Alpay Antmen
3- Ali Mahir Başarır
İYİ Parti
1- Behiç Çelik
2- Zeki Hakan Sıdalı
HDP
1- Fatma Kurtulan
2- Rıdvan Turan
İSTANBUL 1. Bölge
AK PARTİ
1- Berat Albayrak
2- Nurettin Canikli
3- Mustafa Ataş
4- Erol Kaya
5- Vedat Demiröz
6- Ravza Kavakcı Kan
7- Osman Boyraz
8- İsmet Uçma
9- Mihrimah Belma Satır
10- Ahmet Berat Çonkar
11- Hulusi Şentürk
12- Müşerref Pervin Tuba Durgut
13- Eyüp Özsoy
14- Serkan Bayram
15- Fatih Süleyman Denizolgun
MHP
1- Edip Semih Yalçın
2- İzzet Ulvi Yönter
CHP
1- İbrahim Özden Kaboğlu
2- Mehmet Akif Hamzaçebi
3- Gamze Akkuş İlgezdi
4- Onursal Adıgüzel
5- Fethi Açıkel
6- Gürsel Tekin
7- İlhan Kesici
8- Oğuz Kaan Salıcı
9- Mahmut Tanal
10- Saliha Sera Kadıgil Sütlü
11- Hüseyin Emre Bağce
İYİ Parti
1- Hayrettin Nuhoğlu
2- Ahmet Çelik
3- Yavuz Ağıralioğlu
HDP
1- Pervin Buldan
2- Musa Piroğlu
3- Erkan Baş
4- Erol Katırcıoğlu
İSTANBUL 2. Bölge
AK PARTİ
1- Süleyman Soylu
2- Fatma Betül Sayan Kaya
3- Volkan Bozkır
4- Abdullah Güler
5- Hasan Turan
6- Serap Yaşar
7- Aziz Babuşcu
8- Şirin Ünal
9- Canan Kalsın
10- Ahmet Hamdi Çamlı
11- Markar Eseyan
12- Mustafa Demir
13- İffet Polat
MHP
1- Celal Adan
2- Cemal Çetin
CHP
1- Kadri Enis Berberoğlu
2- Aykut Erdoğdu
3- Ahmet Ünal Çeviköz
4- Mustafa Sezgin Tanrıkulu
5- Yüksel Mansur Kılınç
6- Yunus Emre
7- Gökan Zeybek
8- Ali Şeker
İYİ Parti
1- Ümit Özdağ
2- Fatih Mehmet Şeker
HDP
1- Ahmet Şık
2- Oya Ersoy
3- Hüda Kaya
İSTANBUL 3. Bölge
AK PARTİ
1- Numan Kurtulmuş
2- Mehmet Muş
3- Akif Çağatay Kılıç
4- Mehmet Doğan Kubat
5- Tülay Kaynarca
6- Halis Dalkılıç
7- Emine Sare Aydın Yılmaz
8- Nevzat Şatıroğlu
9- Zafer Sırakaya
10- Rümeysa Kadak
11- Ahmet Mücahit Arınç
12- Mustafa Yeneroğlu
13- Erkan Kandemir
14- Şamil Ayrım
15- Alev Dedegil
MHP
1- Feti Yıldız
2- İsmail Faruk Aksu
3- Arzu Erdem
CHP
1- Engin Altay
2- Erdoğan Toprak
3- Mehmet Bekaroğlu
4- Zeynel Emre
5- Sibel Özdemir
6- Özgür Karabat
7- Turan Aydoğan
8- Emine Gülizar Emecan
9- Nazır Cihangir İslam
İYİ Parti
1- Abdul Ahat Andican
2- Ümit Beyaz
3- Hayati Arkaz
HDP
1- Zeynel Özen
2- Dilşat Canbaz Kaya
3- Hakkı Saruhan Oluç
4- Ali Kenanoğlu
5- Züleyha Gülüm
İZMİR 1. Bölge
AK PARTİ
1- Binali Yıldırım
2- Mahmut Atilla Kaya
3- Ceyda Bölünmez Çankırı
4- Cemal Bekle
MHP
1- Hasan Kalyoncu
CHP
1- Ahmet Tuncay Özkan
2- Murat Bakan
3- Özcan Purçu
4- Kani Beko
5- Mehmet Ali Çelebi
6- Tacettin Bayır
7- Ednan Arslan
İYİ Parti
1- Dursun Müsavat Dervişoğlu
HDP
1- Serpil Kemalbay Pekgözegü
İZMİR 2. Bölge
AK PARTİ
1- Hamza Dağ
2- Fehmi Alpay Özalan
3- Necip Nasır
4- Yaşar Kırkpınar
MHP
1- Tamer Osmanağaoğlu
CHP
1- Kemal Kılıçdaroğlu
2- Selin Sayek Böke
3- Kamil Okyay Sındır
4- Atila Sertel
5- Sevda Erdan Kılıç
6- Mahir Polat
7- Bedri Serter
İYİ Parti
1- Aytun Çıray
HDP
1- Murat Çepni
KARS
AK PARTİ
1- Ahmet Arslan
2- Yunus Kılıç
HDP
1- Ayhan Bilgen
KASTAMONU
AK PARTİ
1- Hakkı Köylü
2- Metin Çelik
CHP
1- Hasan Baltacı
KAYSERİ
AK PARTİ
1- Mehmet Özhaseki
2- Mustafa Elitaş
3- Taner Yıldız
4- İsmail Emrah Karayel
5- İsmail Tamer
6- Hülya Nergis
MHP
1- İsmail Özdemir
2- Mustafa Baki Ersoy
CHP
1- Çetin Arık
İYİ Parti
1- Dursun Ataş
KIRKLARELİ
AK PARTİ
1- Selahattin Minsolmaz
CHP
1- Türabi Kayan
2- Vecdi Gündoğdu
KIRŞEHİR
AK PARTİ
1- Mustafa Kendirli
CHP
1- Metin İlhan
KOCAELİ
AK PARTİ
1- Fikri Işık
2- İlyas Şeker
3- Radiye Sezer Katırcıoğlu
4- Mehmet Akif Yılmaz
5- Sami Çakır
6- Cemil Yaman
7- Emine Zeybek
MHP
1- Saffet Sancaklı
CHP
1- Fatma Kaplan Hürriyet
2- Haydar Akar
3- Tahsin Tarhan
İYİ Parti
1- Lütfü Türkkan
HDP
1- Ömer Faruk Gergerlioğlu
KONYA
AK PARTİ
1- Ahmet Sorgun
2- Tahir Akyürek
3- Orhan Erdem
4- Leyla Şahin Usta
5- Ziya Altunyaldız
6- Hacı Ahmet Özdemir
7- Gülay Samancı
8- Abdullah Ağralı
9- Selman Özboyacı
10- Halil Etyemez
MHP
1- Mustafa Kalaycı
2- Esin Kara
CHP
1- Abdullatif Şener
2- Abdulkadir Karaduman
İYİ Parti
1- Fahrettin Yokuş
KÜTAHYA
AK PARTİ
1- Ahmet Tan
2- İshak Gazel
3- Ceyda Çetin Erenler
MHP
1- Ahmet Erbaş
CHP
1- Ali Fazıl Kasap
MALATYA
AK PARTİ
1- Bülent Tüfenkci
2- Öznur Çalık
3- Ahmet Çakır
4- Hakan Kahtalı
MHP
1- Mehmet Celal Fendoğlu
CHP
1- Veli Ağbaba
MANİSA
AK PARTİ
1- Murat Baybatur
2- Uğur Aydemir
3- İsmail Bilen
4- Semra Kaplan Kıvırcık
5- Mehmet Ali Özkan
MHP
1- Erkan Akçay
CHP
1- Özgür Özel
2- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
3- Bekir Başevirgen
İYİ Parti
1- Tamer Akkal
KAHRAMANMARAŞ
AK PARTİ
1- Mahir Ünal
2- Ahmet Özdemir
3- Celalettin Güvenç
4- İmran Kılıç
5- Mehmet Cihat Sezal
6- Habibe Öçal
MHP
1- Sefer Aycan
İYİ Parti
1- Faruk Atlı
MARDİN
AK PARTİ
1- Şeyhmus Dinçel
2- Cengiz Demirkaya
HDP
1- Mithat Sancar
2- Pero Dundar
3- Tuma Çelik
4- Ebrü Günay
MUĞLA
AK PARTİ
1- Mehmet Yavuz Demir
2- Yelda Erol Gökcan
CHP
1- Mürsel Alban
2- Suat Özcan
3- Burak Erbay
4- Süleyman Girgin
İYİ Parti
1- Metin Ergun
MUŞ
AK PARTİ
1- Mehmet Emin Şimşek
2- Abdulselam Er
HDP
1- Gülüstan Kılıç Koçyiğit
2- Mensur Işık
NEVŞEHİR
AK PARTİ
1- Mustafa Açıkgöz
2- Yücel Menekşe
CHP
1- Faruk Sarıaslan
NİĞDE
AK PARTİ
1- Yavuz Ergun
2- Selim Gültekin
CHP
1- Ömer Fethi Gürer
ORDU
AK PARTİ
1- Şenel Yediyıldız
2- Ergün Taşcı
3- Metin Gündoğdu
MHP
1- Cemal Enginyurt
CHP
1- Seyit Torun
2- Mustafa Adıgüzel
RİZE
AK PARTİ
1- Hayati Yazıcı
2- Osman Aşkın Bak
3- Muhammed Avcı
SAKARYA
AK PARTİ
1- Ali İhsan Yavuz
2- Recep Uncuoğlu
3- Kenan Sofuoğlu
4- Çiğdem Erdoğan Atabek
MHP
1- Muhammed Levent Bülbül
CHP
1- Engin Özkoç
İYİ Parti
1- Ümit Dikbayır
SAMSUN
AK PARTİ
1- Ahmet Demircan
2- Yusuf Ziya Yılmaz
3- Çiğdem Karaaslan
4- Fuat Köktaş
5- Orhan Kırcalı
MHP
1- Erhan Usta
CHP
1- Kemal Zeybek
2- Neslihan Hancıoğlu
İYİ Parti
1- Bedri Yaşar
SİİRT
AK PARTİ
1- Osman Ören
HDP
1- Meral Danış Beştaş
2- Sıdık Taş
SİNOP
AK PARTİ
1- Nazım Maviş
CHP
1- Barış Karadeniz
SİVAS
AK PARTİ
1- İsmet Yılmaz
2- Mehmet Habib Soluk
3- Semiha Ekinci
MHP
1- Ahmet Özyürek
CHP
1- Ulaş Karasu
TEKİRDAĞ
AK PARTİ
1- Mustafa Şentop
2- Mustafa Yel
3- Çiğdem Koncagül
CHP
1- Faik Öztrak
2- İlhami Özcan Aygun
3- Candan Yüceer
İYİ Parti
1- Enez Kaplan
TOKAT
AK PARTİ
1- Yusuf Beyazıt
2- Mustafa Arslan
3- Özlem Zengin
MHP
1- Yücel Bulut
CHP
1- Kadim Durmaz
TRABZON
AK PARTİ
1- Muhammet Balta
2- Adnan Günnar
3- Bahar Ayvazoğlu
4- Salih Cora
CHP
1- Ahmet Kaya
İYİ Parti
1- Hüseyin Örs
TUNCELİ
CHP
1- Polat Şaroğlu
HDP
1- Alican Önlü
ŞANLIURFA
AK PARTİ
1- Ahmet Eşref Fakıbaba
2- Mehmet Kasım Gülpınar
3- Halil Özcan
4- Zemzem Gülender Açanal
5- Mehmet Ali Cevheri
6- İbrahim Halil Yıldız
7- Halil Özşavlı
8- Ahmet Akay
MHP
1- İbrahim Özyavuz
CHP
1- Aziz Aydınlık
HDP
1- Nimetullah Erdoğmuş
2- Ayşe Sürücü
3- Nusrettin Maçin
4- Ömer Öcalan
UŞAK
AK PARTİ
1- Mehmet Altay
2- İsmail Güneş
CHP
1- Özkan Yalım
VAN
AK PARTİ
1- Osman Nuri Gülaçar
2- İrfan Kartal
3- Abdulahat Arvas
HDP
1- Sezai Temelli
2- Bedia Özgökçe Ertan
3- Murat Sarısaç
4- Muazzez Orhan
5- Tayip Temel
YOZGAT
AK PARTİ
1- Bekir Bozdağ
2- Yusuf Başer
MHP
1- İbrahim Ethem Sadef
CHP
1- Ali Keven
ZONGULDAK
AK PARTİ
1- Polat Türkmen
2- Ahmet Çolakoğlu
3- Hamdi Uçar;
CHP
1- Ünal Demirtaş
2- Deniz Yavuzyılmaz
AKSARAY
AK PARTİ
1- İlknur İnceöz
2- Cengiz Aydoğdu
MHP
1- Ramazan Kaşlı
İYİ Parti
1- Ayhan Erel
BAYBURT
AK PARTİ
1- Fetani Battal
KARAMAN
AK PARTİ
1- Recep Şeker
2- Selman Oğuzhan Eser
CHP
1- İsmail Atakan Ünver
KIRIKKALE
AK PARTİ
1- Ramazan Can
MHP
1- Halil Öztürk
CHP
1- Ahmet Önal
BATMAN
AK PARTİ
1- Ziver Özdemir
HDP
1- Feleknas Uca
2- Necdet İpekyüz
3- Ayşe Acar Başaran
4- Mehmet Ruştu Tiryaki
ŞIRNAK
AK PARTİ
1- Rizgin Birlik
HDP
1- Hasan Özgüneş
2- Nuran İmir
3- Hüseyin Kaçmaz
BARTIN
AK PARTİ
1- Yılmaz Tunç
CHP
1- Aysu Bankoğlu
ARDAHAN
AK PARTİ
1- Orhan Atalay
CHP
1- Öztürk Yılmaz
IĞDIR
MHP
1- Yaşar Karadağ
HDP
1- Habip Eksik
YALOVA
AK PARTİ
1- Ahmet Büyükgümüş
2- Meliha Akyol
CHP
1- Özcan Özel
KARABÜK
AK PARTİ
1- Cumhur Ünal
2- Niyazi Güneş
CHP
1- Hüseyin Avni Aksoy
KİLİS
AK PARTİ
1- Mustafa Hilmi Dülger
2- Ahmet Salih Dal
OSMANİYE
AK PARTİ
1- Mücahit Durmuşoğlu
2- İsmail Kaya
MHP
1- Devlet Bahçeli
CHP
1- Baha Ünlü
DÜZCE
AK PARTİ
1- Fahri Çakır
2- Ayşe Keşir
MHP
1- Ümit Yılmaz2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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