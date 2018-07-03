Maliye Bakanlığı, enflasyon farkıyla birlikte en düşük memur maaşının 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığının ise 2 bin 149 liraya yükseldi.

Memurun enflasyon farkı zammı belli oldu. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memurun ek zam oranı da belli oldu. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeden doğan yüzde 3.5 zammın yanı sıra 6 aylık enflasyonun yüzde 4'ü aşarak yüzde 9.17 olması nedeniyle yüzde 5.17 fark alacak. Buna göre,enflasyon farkıyla birlikte en düşük memur maaşının 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığının ise 2 bin 149 liraya yükseldi.

ZAMLI MAAŞLAR 15 TEMMUZ'DA YATACAK

Yılbaşında yüzde 4 zam alan memur ve memur emeklileri, enflasyondaki artışla ortaya çıkan 5,17 puanlık farkı temmuz ayında yapılacak zamla alacak.

Toplam zam yüzde 3,5+ enflasyon farkı olacak. Memur ve memur emeklisine yılın ilk yarısında yüzde 4, ikinci yarısı için yüzde 3,5 zam kararı alınmıştı.

Temmuz ayında memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi yüzde 8,67 zam alacak. İşçi ve Bağkur emeklisinin zam oranı ise yüzde 9,17 oldu.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 3 BİN 133 LİRA

Maliye Bakanlığı, "Enflasyon farkıyla birlikte en düşük memur maaşı 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığı 2 bin 149 liraya yükseldi." şeklinde açıklama yaptı.

Kaynak: haberinburada