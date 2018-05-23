İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Liste Planı
Serhat Akın'dan F.Bahçe'nin Yıldızına Çok Sert Sözler: Hayrola Birader
Sony'den Büyük Hamle! Müzik Devi Emı'yi 2,3 Milyar Dolara Satın Alacak
Erdoğan'dan Arvasi Hazretleri'ne Ziyaret! Kur'an Okuyup, Dua Etti
Zuckenberg, Avrupa'dan Özür Diledi
Taksici Terörü! Uber Sürücüsünün Canını Zor Kurtardığı Anlar Kamerada
Ab'den Türkiye'yi Durdurmalarını İstediler
Sakaryaspor Efsanesi Geri Dönüyor!
Burak Yılmaz'ın Takımı Belli Oluyor! Temaslar Hızlandı
Göztepe'den Ayrılan Tamer Tuna'dan Zehir Zemberek Sözler
Putin'in Merkel'e Verdiği Çiçek Almanya'yı Karıştırdı!
Borcunu Ödeyemeyen Çiftçi Banka Önünde Kendini Yakmaya Kalktı
Fetö'nün Altın Çocuğu Ankara Eski İstihbarat Şube Müdürü Tutuklandı
Fenerbahçeli Martin Skrtel Ayrılık İddialarını Yalanladı
Milli Futbolcu Cengiz Ünder'den Şampiyonlar Ligi İsyanı
Aday Gösterilmemesine Bakan Zeybekci'den İlk Tepki
Anadolu Efes, Daçka Karşısında Öne Geçti
Canlı Yayında Olduğunu Unuttu, Partisini Kızdıracak Oy Tahminini Verdi
Maduro, Abd'li Üst Düzey Diplomatın 48 Saat İçinde Ülkesini Terk Etmesini İstedi
Ukrayna'da Bahis Skandalı: 35 Kulüp Suçlamalarla Karşı Karşıya

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liste planı

İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN LİSTE PLANI

AK Parti'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın listeleri hazırlarken TBMM seçimi, kabine ve belediye seçimini "aşama aşama" düşündüğü belirtiliyor.

Tarih : 23 Mayıs 2018, 07:50
Puan Ver : İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Liste Planı(9/10)5

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu'nda yer alan 22 ismi milletvekili listelerinde önemli noktalara yerleştirdi. Yeni sistemde bakanlar parlamento dışından atanacağı için bu isimlerin yeniden bakan olup olamayacakları henüz belli değil.

Ancak kulislere yansıyanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parlamento seçimini, bakanların atanmasını, belediye başkanlarının belirlenmesini aşama aşama düşündüğünü ortaya koyuyor.

Buna göre Erdoğan, 24 Haziran'da TBMM'de yeterli çoğunluğu sağlarsa listeye koyduğu 22 kabine üyesinden bazılarını bakan olarak değerlendirecek. Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde de yine bazı isimler milletvekilliğinden istifa ederek, belediye başkanı adayı olacak.

HEDEF YÜZDE 50+1 OY

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre Erdoğan, 24 Haziran'da yapılacak iki seçimden de zaferle ayrılmak istiyor. Cumhurbaşkanlığında yüzde 50 artı 1 oyu hedefleyen Erdoğan, milletvekili genel seçimlerinde de 600 üyeli parlamentoda çoğunluğu elde edecek bir sandalye sayısına ulaşmayı amaçlıyor. Sadece cumhurbaşkanlığı değil milletvekili seçimlerinin de çok önemli olduğunu sık sık vurgulayan Erdoğan, AK Parti'nin milletvekili listelerine de bunu yansıttı.

HEDEF 300 VEKİL ÜSTÜNE ÇIKMAK

27 üyeli Bakanlar Kurulu'nun 22'si AK Parti listelerinin vitrini denebilecek ön sıralara yerleştirildi. Erdoğan, kamuoyunda tanınan, etki alanı olan bu isimlerle milletvekili sayısında 300'ün üzerine çıkmayı amaçlıyor.

4-5 İSİM BAKAN OLABİLİR

Bu gerçekleştikten sonra yeni bir aşamaya geçilecek. Yeni sistemde bakanlar TBMM dışından atanıyor. Bakanların belirlenmesi sürecinde, Meclis çoğunluğu konusunda sorun yaşanmazsa milletvekil listelerine yazılan 4-5 ismin bakan olarak atanabileceği ifade ediliyor. Bakan olan milletvekilleri, vekilliği bırakmak zorunda olacak.

Mart 2019'da gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimleri de yeni bir aşama olacak. Bu dönemde Meclis aritmetiği anlamında bir sorun yaşanmazsa Bakanlar Kurulu'nun 22 üyesinden bazıları belediye başkanlıkları için aday gösterilecek.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İşte  Cumhurbaşkanı  Erdoğan  In  Liste  Planı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER