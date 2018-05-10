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İŞTE ARDA TURAN'I YAKAN SÖZLER!


İşte Arda Turan'ı yakan sözler!
Tarih : 10 Mayıs 2018, 18:50
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Sivasspor maçında müsabakanın yardımcı hakemine saldırısı ve orta hakemine yönelik hakareti nedeniyle PFDK'ya sevk edilen ve kurul tarafından 16 maç men ile tarihi bir cezaya çarptırılan Arda Turan'ın hakemlere yönelik söylediği sözler ortaya çıktı.

TFF Hukuk Müşavirliği'nin her ne kadar Arda Turan'ı yardımcı hakem Erdinç Sezertam'a yönelik sportmenliğe aykırılıktan (fiili müdahale) sevk etmesine karşılık, daha önceki birçok dosyada olduğu gibi, PFDK sevke uymayarak futbolcuya faturayı saldırıdan kesti.

TFF Hukuk Müşavirliği'nin fiili müdahale sevkiyle 3-6 maçlık bir ceza alma ihtimali doğan Arda Turan, Disiplin Kurulu'nun "Bu saldırıdır" demesiyle 10-15 maç bir ceza tehlikesiyle karşı karşıya kalmış oldu. Arda Turan'ın yardımcı hakeme yönelik kadrosuna karşılık yıldız futbolcuya alt sınır olan 10 maç ceza kesildi.

"HEPİNMİZİ ÖLDÜRMEK LAZIM"

PFDK, Arda Turan'a orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya yönelik hakaret ve tehditinden dolayı da toplam 6 maç ceza keserken, yıldız futbolcunun kullandığı şok sözler de ortaya çıktı.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun TFF'ye gönderdiği raporunda ihraç sonrası Arda Turan'ın kendisine "Şerefsizler" dediğini, daha sonra oyun alanını terk etmek üzereyken tekrar geri dönerek kendisine yönelik yumruğunu sıkıp "Hepinizi öldürmek lazım" ifadesini kullandığını yazdığı öğrenildi. Kurul da hakaret ve tehditten 3'er maç olmak üzere 6 maç daha ceza kesmiş oldu.

Arda Turan, kırmızı kart gördüğü Sivasspor karşılaşmasındaki eylem ve söylemlerinden dolayı toplam 16 maçlık tarihi bir cezaya çarptırılmış oldu. Kaynak: Sporx

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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