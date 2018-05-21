İŞTE AK PARTİ'NİN İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ
AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından milletvekili aday listesi açıklandı. Peki AK Parti 27.dönem İzmir milletvekili adayları kim oldu? İşte AK Parti İzmir milletvekili aday listesi...
AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından milletvekili aday listesi açıklandı. Peki AK Parti 27.dönem İzmir milletvekili adayları kim oldu? İşte AK Parti İzmir milletvekili aday listesi...
AK PARTİ İZMİR 27.DÖNEM MİLLETVEKİLİ LİSTESİ
AK PARTİ İZMİR 1. NOLU SEÇİM BÖLGESİ
BİNALİ YILDIRIM
MAHMUT ATİLLA KAYA
CEYDA BÖLÜNMEZ
CEMAL BEKLE
BİLAL DOĞAN
EMRE CEMİL AYVALI
TEMEL YILDIRIM
AK PARTİ İZMİR 2. NOLU SEÇİM BÖLGESİ
HAMZA DAĞ
FEHMİ ALPAY ÖZALAN
NECİP NASIR
YAŞAR KIRKPINAR
MELEK EROĞLU
NECİP FAZIL KURT
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Kaynak: haberinburada
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