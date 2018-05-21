Saadet Listesinde Altan Tan Sürprizi! Birinci Sırada Yer Aldı
Bbp'li 18 İsim Ak Parti'nin Milletvekili Aday Listesine Girdi
Chp'nin 27. Dönem İstanbul Milletvekili Aday Listesi
İşte İyi Parti'nin Milletvekili Adayları!
İşte Ak Parti'nin İzmir Milletvekili Adayları Listesi
Chp'nin 27.Dönem Ankara Milletvekili Adayları Kim Oldu
Liste Küskünlerinden İlk İstifa Haberi İyi Partiden Geldi!
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Şampiyon Oldu
Son Dakika! Meral Akşener'in Danışmanı Kerim Çoraklık Fetö'den Tutuklandı
Arınç'ın Oğlu Ak Parti'den Milletvekili Adayı Gösterildi!
İşte Ak Parti'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi Milletvekili Adayları
Mustafa Destici, Ak Parti'den Aday Oldu!
Chp 27. Dönem İzmir Milletvekili Aday Listesi
Son Dakika! Selahattin Demirtaş'ın Tahliye Talebi Reddedildi
İşte Hdp'nin Milletvekili Aday Listesi!
Ak Parti Listesini Yayınlayan Cnn Türk, Skandala İmza Attı
İşte Ak Parti Ankara Milletvekili Adayları Listesi
Sofuoğlu Milletvekili Adayı Oldu! İşte Listedeki Sırası
Ak Parti Listesi Kesinleşti! İşte Dikkat Çeken Aday Profilleri
Ak Parti'li Burhan Kuzu Liste Dışında Kaldı!

İşte AK Parti'nin İzmir milletvekili adayları listesi

İŞTE AK PARTİ'NİN İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ

AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından milletvekili aday listesi açıklandı. Peki AK Parti 27.dönem İzmir milletvekili adayları kim oldu? İşte AK Parti İzmir milletvekili aday listesi...

Tarih : 21 Mayıs 2018, 20:50
Puan Ver : İşte Ak Parti'nin İzmir Milletvekili Adayları Listesi(7/10)3

AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından milletvekili aday listesi açıklandı. Peki AK Parti 27.dönem İzmir milletvekili adayları kim oldu? İşte AK Parti İzmir milletvekili aday listesi...

AK PARTİ İZMİR 27.DÖNEM MİLLETVEKİLİ LİSTESİ

AK PARTİ İZMİR 1. NOLU SEÇİM BÖLGESİ

BİNALİ YILDIRIM

MAHMUT ATİLLA KAYA

CEYDA BÖLÜNMEZ

CEMAL BEKLE

BİLAL DOĞAN

EMRE CEMİL AYVALI

TEMEL YILDIRIM

AK PARTİ İZMİR 2. NOLU SEÇİM BÖLGESİ

HAMZA DAĞ

FEHMİ ALPAY ÖZALAN

NECİP NASIR

YAŞAR KIRKPINAR

MELEK EROĞLU

NECİP FAZIL KURT

ADİL YÜKSEL

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İşte  Ak  Parti  Nin  İzmir  Milletvekili  Adayları  Listesi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER