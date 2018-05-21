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İşte AK Parti'de liste dışı kalan emektar isimler!

İŞTE AK PARTİ'DE LİSTE DIŞI KALAN EMEKTAR İSİMLER!

AK Parti'nin önde gelen isimlerinden Burhan Kuzu, Şamil Tayyar ve Metin Külünk 24 Haziran seçimleri için YSK'ya sunulan milletvekili adayı listede yer almadı.

Tarih : 21 Mayıs 2018, 18:10
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AK Parti'de Burhan Kuzu ve Şamil Tayyar aday gösterilmedi. Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç listede yer aldı.

EMEKTAR İSİMLER LİSTE DIŞI KALDI

AK Parti'de milletvekili listeleri kesinleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından son şeklini alan listeler YSK'ya teslim edildi. AK Parti'nin emektar isimleri Burhan Kuzu, Şamil Tayyar, Metin Külünk, Mehmet Şimşek, Mehdi Eker, Nihat Zeybekci, Naci Ağbal, Orhan Miroğlu, Galip Ensarioğlu VE Mehmet Metiner YSK'ya sunulan aday listesinde yer almadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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