İŞTE AK PARTİ'DE LİSTE DIŞI KALAN 147 MİLLETVEKİLİ
24 Haziran'da yapılacak milletvekili seçimlerinde AK Parti aday listesini YSK'ya sunarken mevcut vekillerden 147 isim aday gösterilmedi.
AK Parti'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı önderliğinde hazırlanan liste Yüksek Seçim Kurulu'na sunuldu.
147 MİLLETVEKİLİ ADAY GÖSTERİLMEDİ
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 27. dönem vekilliği için aday gösterdiği 600 kişilik listede mevcut vekillerden 147 isim yer almadı.
YENİDEN ADAY GÖSTERİLMEYEN VEKİLLLERFatma Güldemet SarıNecdet ÜnüvarÖmer ÇelikTalip KüçükcanAdnan BoynukaraSalih FıratHatice Dudu ÖzkalCesim GökçeHaluk İpekAhmet GündoğduAhmet İyimayaAli BabacanCemil ÇiçekErtan AydınMurat AlparslanVedat BilginGökçen Özdoğan EnçHüseyin Samaniİsrafil KışlaAbdurrahman ÖzMehmet ErdemAli AydınlıoğluKasım BostanlıMahmut PoyrazlıSema KırcıAtaullah HamidiNaci AğbalŞahap KavcıoğluEnver FehmioğluAli ErcoşkunReşat PetekBennur KaraburunCemalettin Kani TorunHüseyin Şahinİsmail AydınMehmet MüezzinoğluZekeriya BirkanAyhan GiderHüseyin FilizLütfiye İlksen Ceritoğlu KurtSalim UsluTufan KöseNihat ZeybekciSema RamazanoğluMehmet Galip EnsarioğluFaruk ÖzlüFevai ArslanRafet SezenEjder AçıkkapıÖmer SerdarTahir ÖztürkSebahattin KarakelleMustafa IlıcalıOrhan DeligözAbdülkadir Yüksel-vefat ettiCanan Candemir ÇelikMehmet ŞimşekŞamil TayyarAdem YeşildalFevzi ŞanverdiMehmet OntürkOrhan KarasayarNurettin ArasSaid YüceAbdullah BaşçıAyşe Nur BahçekapılıBurhan KuzuDurmuş Ali SarıkayaEkrem ErdemFatma BenliFeyzullah KıyıklıkHasan SertHaydar Ali Yıldızİsmail KahramanHüseyin BürgeMehmet MetinerMehmet Ali PulcuMetin KülünkNureddin NebatiFatma Seniha Nükhet HotarHüseyin Kocabıyıkİbrahim Mustafa TurhanKerem Ali SürekliNecip KalkanMehmet Uğur DilipakNursel ReyhanlıoğluVeysi KaynakBurhanettin UysalMehmet Ali ŞahinYusuf Selahattin BeyribeyAbdullah ÖztürkMehmet DemirMikail ArslanSalih ÇetinkayaReşit PolatZeki AygunAhmet DavutoğluHüsnüye ErdoğanMehmet BabaoğluMuhammet Uğur KaleliMustafa BaloğluÖmer ÜnalMustafa Şükrü NazlıVural KavuncuMustafa ŞahinNurettin YaşarTaha ÖzhanRecai BerberSelçuk ÖzdağOrhan MiroğluYılmaz TezcanHasan ÖzyerNihat ÖztürkEbubekir GizligiderMurat GöktürkAlpaslan KavaklıoğluErdoğan ÖzegenOktay ÇanakSuat ÖnalHasan KaralHikmet AyarAyhan Sefer ÜstünMustafa İsenŞaban DişliHasan Basri KurtYasin AktayHilmi BilginSelim DursunFaruk ÇelikKemalettin YılmaztekinMahmut AçarMehmet AkyürekAyşe DoğanMetin AkgünCelil GöçerCoşkun ÇakırZeyid AslanAyşe Sula KöseoğluAlim TunçBeşir AtalayBurhan KayatürkFikri DemirelAbdülkadir AkgülErtuğrul SoysalFaruk ÇaturoğluHüseyin ÖzbakırÖzcan Ulupınar2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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