İŞTE AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ
AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi. Peki AK Parti 27.dönem Ankara milletvekili adayları kim oldu? İşte AK Parti Ankara milletvekili aday listesi...
AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi. Peki AK Parti 27.dönem Ankara milletvekili adayları kim oldu? İşte AK Parti Ankara milletvekili aday listesi...
AK PARTİ ANKARA 27.DÖNEM MİLLETVEKİLİ LİSTESİ
ANKARA BİRİNCİ BÖLGE
YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ
FATİH ŞAHİN
YALÇIN AKDOĞAN
ALİ İHSAN ARSLAN
MURAT YILDIRIM
FATMA ÖNCÜ
FAHRİ USTA
GÖKÇER DOĞAN
FEVZİ AYDIN
BÜŞRA SOYLU
MUAMMER CEMALOĞLU
ELİF RABİA TOPTANCI
ADİL CAN YILDIRIM
ANKARA İKİNCİ BÖLGE
MUSTAFA DESTİCİ
LÜTFİYE SELVA ÇAM
EMRULLAH İŞLER
ORHAN YEGİN
ARİFE POLAT DÜZGÜN
ZEYNEP YILDIZ
AHMET FETHAN BAYKOÇ
ENES ŞİŞMAN
MÜZEHHER BELMA ERDOĞAN
İBRAHİM ENES DURUAY
ONUR ALP BAŞAYAR
ANKARA ÜÇÜNCÜ BÖLGE
MEHMET NACİ BOSTANCI
ASUMAN ERDOĞAN
NEVZAT CEYLAN
BARIŞ AYDIN
HACI TURAN
MERYEM GÖKA
TUNA KOÇ
KURTCAN ÇELEBİ
SERHAT BAYAR
DİLARA TABAK
MEHMET GÜNDOĞDU
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Kaynak: haberinburada
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