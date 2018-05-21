Saadet Listesinde Altan Tan Sürprizi! Birinci Sırada Yer Aldı
Bbp'li 18 İsim Ak Parti'nin Milletvekili Aday Listesine Girdi
Chp'nin 27. Dönem İstanbul Milletvekili Aday Listesi
İşte İyi Parti'nin Milletvekili Adayları!
İşte Ak Parti'nin İzmir Milletvekili Adayları Listesi
Chp'nin 27.Dönem Ankara Milletvekili Adayları Kim Oldu
Liste Küskünlerinden İlk İstifa Haberi İyi Partiden Geldi!
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Şampiyon Oldu
Son Dakika! Meral Akşener'in Danışmanı Kerim Çoraklık Fetö'den Tutuklandı
Arınç'ın Oğlu Ak Parti'den Milletvekili Adayı Gösterildi!
İşte Ak Parti'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi Milletvekili Adayları
Mustafa Destici, Ak Parti'den Aday Oldu!
Chp 27. Dönem İzmir Milletvekili Aday Listesi
Son Dakika! Selahattin Demirtaş'ın Tahliye Talebi Reddedildi
İşte Hdp'nin Milletvekili Aday Listesi!
Ak Parti Listesini Yayınlayan Cnn Türk, Skandala İmza Attı
İşte Ak Parti Ankara Milletvekili Adayları Listesi
Sofuoğlu Milletvekili Adayı Oldu! İşte Listedeki Sırası
Ak Parti Listesi Kesinleşti! İşte Dikkat Çeken Aday Profilleri
Ak Parti'li Burhan Kuzu Liste Dışında Kaldı!

İşte AK Parti Ankara milletvekili adayları listesi

İŞTE AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ

AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi. Peki AK Parti 27.dönem Ankara milletvekili adayları kim oldu? İşte AK Parti Ankara milletvekili aday listesi...

Tarih : 21 Mayıs 2018, 18:50
Puan Ver : İşte Ak Parti Ankara Milletvekili Adayları Listesi(10/10)6

AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi. Peki AK Parti 27.dönem Ankara milletvekili adayları kim oldu? İşte AK Parti Ankara milletvekili aday listesi...

AK PARTİ ANKARA 27.DÖNEM MİLLETVEKİLİ LİSTESİ

ANKARA BİRİNCİ BÖLGE

YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ

FATİH ŞAHİN

YALÇIN AKDOĞAN

ALİ İHSAN ARSLAN

MURAT YILDIRIM

FATMA ÖNCÜ

FAHRİ USTA

GÖKÇER DOĞAN

FEVZİ AYDIN

BÜŞRA SOYLU

MUAMMER CEMALOĞLU

ELİF RABİA TOPTANCI

ADİL CAN YILDIRIM

ANKARA İKİNCİ BÖLGE

MUSTAFA DESTİCİ

LÜTFİYE SELVA ÇAM

EMRULLAH İŞLER

ORHAN YEGİN

ARİFE POLAT DÜZGÜN

ZEYNEP YILDIZ

AHMET FETHAN BAYKOÇ

ENES ŞİŞMAN

MÜZEHHER BELMA ERDOĞAN

İBRAHİM ENES DURUAY

ONUR ALP BAŞAYAR

ANKARA ÜÇÜNCÜ BÖLGE

MEHMET NACİ BOSTANCI

ASUMAN ERDOĞAN

NEVZAT CEYLAN

BARIŞ AYDIN

HACI TURAN

MERYEM GÖKA

TUNA KOÇ

KURTCAN ÇELEBİ

SERHAT BAYAR

DİLARA TABAK

MEHMET GÜNDOĞDU

MÜCAHİT EFE

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İşte  Ak  Parti  Ankara  Milletvekili  Adayları  Listesi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER