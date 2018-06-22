İŞTE 2 MİLYAR TL HARCANAN SUR'UN SON HALİ!
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yeniden inşa çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 2 Milyar TL yatırım yapılan tarihi ilçe Diyarbakır mimarisi ile inşa ediliyor.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yeniden inşa çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 2 Milyar TL yatırım yapılan tarihi ilçe Diyarbakır mimarisi ile inşa ediliyor.
SUR İLÇESİNDE HUMMALI ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR
Terör örgütü PKK mensuplarının 3 yıl önceki saldırıları sonucu tahrip olan Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin yeniden cazibe merkezi haline getirilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lyar lirayı aşan yatırım yapılıyor.
Kırsaldaki saldırılarını 3 yıl önce şehir merkezlerine taşıyan PKK'lı teröristlerin kazdığı çukurlar, kurduğu barikatlar, tuzakladığı patlayıcılar nedeniyle zarar gören Sur ilçesinde, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından başlatılan çalışmalar sürüyor.
İLK OLARAK ALT YAPI ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLÜYOR
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, ilçede inşa faaliyetlerinin devam ettiği 6 mahallede öncelikle enkaz kaldırma çalışmalarının yapılmasının ardından içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu drenaj hatlarının tamamlandığını söyledi.
Alan içerisinde cumbası, avlusu, eyvanı, gezeneği ve kemeriyle geleneksel Diyarbakır mimarisine ait ögelerin tamamını barındıran yapıların ilk etapta 340'ının yapımına başlandığını, toplamda bin 500 konut inşa edileceğini anlatan Bilgin, Mardinkapı ile Saraykapı'yı bağlayan kesimde yaptıkları turistik yol çalışmasının 20 gün içerisinde tamamlanacağını belirtti.
ANITSAL YAPILAR RESTORE EDİLİYOR
Gazi ve Melikahmet caddelerinde sokak sağlıklaştırma çalışmalarının tamamlandığını, Balıkçılarbaşı ile Mardinkapı arası ve Hazreti Süleyman Caddesi'nde çalışmaların devam ettiğini aktaran Bilgin, İçkale'de 27 şehit sahabenin kabrinin ve Hazreti Süleyman Camisi'nin bulunduğu alandaki peyzaj çalışmalarının daha önce tamamlandığını anımsattı.
Sur'un kadim bir ilçe olduğunu, tarihin, kültürün, medeniyetin tüm unsurlarını içinde barındırdığını ifade eden Bilgin, anıtsal tescilli çok sayıda yapının bulunduğunu, bu anıtsal yapıların tamamında restore çalışmalarının başladığını, bir kısmının tamamlandığını söyledi.
2 MİLYAR YATIRIM YAPILIYOR
Sur içinde Koruma Amaçlı İmar Planı'nın dışına çıkmadıklarını vurgulayan Bilgin, "Parsel bütünlüğünü aynen koruyoruz. Her bir parsel için ayrı projeler hazırlandı. Birbirinin aynısı tip proje uygulaması burada yok. Parsel bütünlükleri küçük oldukları ve ayrıca hassas çalışmalarımız sonucu tüm projeleri de koruma kurulunun görüşlerine sunuyoruz. Bu nedenle çalışmalar uzayabiliyor ama işlerin bitiminde çalışmaların bu kadar uzamasının değeceğini hep beraber göreceğiz." dedi.
Kaynak: haberinburada
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