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İstanbul'un göbeğine yeni liman geliyor

İSTANBUL'UN GÖBEĞİNE YENİ LİMAN GELİYOR

İstanbul Yenikapı'da 6 geminin yanaşabileceği bir kruvaziyer limanı yapacaklarını dile getiren Ulaştırma Bakanı Arslan, "Yakın zamanda ihalesi yapılacak bu liman, İstanbul'a ciddi bir katkı sağlayacak" dedi.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 13:00
Puan Ver : İstanbul'un Göbeğine Yeni Liman Geliyor(6/10)2

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, " (Yenikapı'da kruvaziyer limanı) Bunu dolgu yapmadan yapacağımızı söyleyelim" dedi. Arslan, " İmar planı çalışmaları bitmek üzere. İnşallah bunu da bu sene ihale ettiğimizde kruvaziyer turizmi anlamında İstanbul'a ciddi bir katkı sağlayacak" diye konuştu.

"30 BİN KİŞİYE İLAVE İSTİHDAM SAĞLAYACAĞIZ"

Bakan Arslan, yük taşıma gemilerinde oluşan koster filosunun gençleştirilmesi konusuna değinerek, "Bakanlığımız çok ciddi bir çalışma yapıyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili bakanlıklarla beraber yeni bir yapı kuruyoruz. Bu da çok önemli. Hem vergisel destek, hem istisnalar, direk finansman desteği ve hurda desteği gibi çeşitli destekleri sağlayacak bir yapı oluşturuyoruz. Bu yapıyla ilgili son aşamaya geldik. İnşallah bunu da Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla, bakanlığımızın öncülüğünde sizler ve kamuoyuyla paylaşacağız. Bu konuda son aşamaya geldiğimizi özellikle memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Koster filosunun gençleştirilmesiyle biz sadece filoyu gençleştirmiş olmayacağız. Yaklaşık 30 bin kişiye ilave istihdam sağlayacağız. Ayrıca Türk sahipli yabancı bayraklı birçok geminin Türk bayrağına geçmesine vesile olacağız" şeklinde konuştu.

YENİKAPI KRUVAZİYER LİMANI

Arslan, kruvaziyer teşviki ile ilgili önerilerin gündeme getirildiğini kaydederek, "Salıpazarı Kruvaziyer Limanı'nın bir an önce bitmesi bizim de elbette ki gayretimiz. Yenikapı'da 6 geminin yanaşacağı yeni bir kruvaziyer limanı düşündüğümüzü geçen sene söylemiştik. Bunu dolgu yapmadan yapacağımızı söyleyelim. İmar planı çalışmaları bitmek üzere. İnşallah bunu da bu sene ihale ettiğimizde kruvaziyer turizmi anlamında İstanbul'a ciddi bir katkı sağlayacak" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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