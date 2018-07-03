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İstanbul'un göbeğinde korku dolu işçi protestosu!

İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE KORKU DOLU İŞÇİ PROTESTOSU!

Beyoğlu'nda maaşlarını alamadığını söyleyen işçiler vince çıktı. Vince çıkan işçilerden biri baygınlık geçirince korku dolu anlar yaşandı.

Tarih : 03 Temmuz 2018, 15:50
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Beyoğlu'da paralarını alamayan işçiler, çalıştıkları rezidans inşaatında vincin tepesine çıktı. Yerden yaklaşık 100 metre yükseklikteki vincin tepesinde fenalaşan bir işçiyi arkadaşları tutuyor.

BAYILAN İŞÇİYİ ARKADAŞLARI TUTUYOR

Beyoğlu'nda bir rezidans inşaatında çalışan işçiler paralarını alamadıkları iddiasıyla isyan etti. Yerden yaklaşık 100 metre yükseklikteki vincin tepesine çıkan 5 işçi eylem yapıyor. Vincin tepesinde fenalaşan bir işçiyi düşmemesi için arkadaşları tutuyor. Olay yerine gelen polis ekipleri işçileri ikna etmeye çalışıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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