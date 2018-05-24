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İstanbul'un göbeğinde ceset merakı! Herkes cep telefonuna sarıldı

İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE CESET MERAKI! HERKES CEP TELEFONUNA SARILDI

Beyoğlu'nda ağaca iple asılı halde bir kişinin cesedi bulundu. Araçlarını durdurup izleyen ve cep telefonuyla fotoğraf çeken vatandaşlar trafiğin kilitlenmesine sebep oldu.

Tarih : 24 Mayıs 2018, 10:40
Puan Ver : İstanbul'un Göbeğinde Ceset Merakı! Herkes Cep Telefonuna Sarıldı(8/10)4

İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi iple ağaca asılı olarak bulundu. Ağaca asılı cesedi cep telefonuyla görüntülemeye çalışan vatandaşlar pes dedirtti.

BİR KİŞİNİN AĞACA ASILI HALDE CESEDİ BULUNDU

Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki ağaçlık alanda sabah saatlerinde bir kişinin ağaca iple asılı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk incelemede ağaca asılı olan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

MERAKLI VATANDAŞLAR PES DEDİRTTİ

Öte yandan yoldan geçen vatandaşların bazıları olayı cep telefonlarıyla görüntülerken bazıları ise uzun süre ağaca asılı olan kişiyi meraklı bakışlarla izledi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTURDU

Yoldan geçen sürücüler ise olayı görebilmek için yavaşlaması trafik yoğunluğu oluşturdu.

SABAH İŞE GİDEN VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Ağaca asılı kişiyi fark ederek polis ihbarda bulunan park görevlisi Mustafa Sarı, "Sabah işe geldiğimde ağaca asılmış bir kişi olduğunu fark ettim. Sonra nabzına baktım, ölmüştü. Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdim" dedi.

Üzerinden kimlik çıkmadığı belirtilen ceset, Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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