İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE CESET MERAKI! HERKES CEP TELEFONUNA SARILDI
Beyoğlu'nda ağaca iple asılı halde bir kişinin cesedi bulundu. Araçlarını durdurup izleyen ve cep telefonuyla fotoğraf çeken vatandaşlar trafiğin kilitlenmesine sebep oldu.
İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi iple ağaca asılı olarak bulundu. Ağaca asılı cesedi cep telefonuyla görüntülemeye çalışan vatandaşlar pes dedirtti.
BİR KİŞİNİN AĞACA ASILI HALDE CESEDİ BULUNDU
Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki ağaçlık alanda sabah saatlerinde bir kişinin ağaca iple asılı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk incelemede ağaca asılı olan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
MERAKLI VATANDAŞLAR PES DEDİRTTİ
Öte yandan yoldan geçen vatandaşların bazıları olayı cep telefonlarıyla görüntülerken bazıları ise uzun süre ağaca asılı olan kişiyi meraklı bakışlarla izledi.
TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTURDU
Yoldan geçen sürücüler ise olayı görebilmek için yavaşlaması trafik yoğunluğu oluşturdu.
SABAH İŞE GİDEN VATANDAŞLAR FARK ETTİ
Ağaca asılı kişiyi fark ederek polis ihbarda bulunan park görevlisi Mustafa Sarı, "Sabah işe geldiğimde ağaca asılmış bir kişi olduğunu fark ettim. Sonra nabzına baktım, ölmüştü. Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdim" dedi.
Üzerinden kimlik çıkmadığı belirtilen ceset, Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Türk Askeri Kuzey Irak Pkk'nın Kamplarını Yıkıp Üs Bölgeleri Kurdu
- Servisçi Hesaplaşmasında Dayı Elinde Telefon Cinayeti İzledi
- Rum Tarafından Türkiye'ye Tehdit: Askerlerin İstanbul'a Yürüme Zamanı
- Ak Parti'nin Seçim Beyannamesindeki Detaylar Belli Oldu!
- Bakan Kurtulmuş'tan Sert Çıkış: Imf'nin Önünde Diz Çöktüremeyeceksiniz
EKONOMİ HABERLERİ
- Fed'den Faiz Yükseltme Sinyali Geldi!
- Erdoğan'dan Döviz Kurundaki Dalgalanmaya İlk Yorum: Gerçeklerle Uyumlu Değil!
- Denetimler Başladı! Uber Sürücülerine Ve Yolculara Ceza Yağdı
- Çanakkale'yi İzmir Ve Balıkesir'e Bağlayan 40 Dakikalık Yol, 5 Dakikaya İnecek
- İstanbul'da Gıda Skandalı! Bilerce İşletmeye Ceza Yağdı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Bebek Havuzda Ters Dönüp Suya Battı, Görevli Fark Etmeyince Uzun Süre Nefessiz Kaldı
- Evinin Arka Bahçesinde Bulduğu Kapağı Kaldıran Adam Tarihi Sığınakla Karşılaştı
- Önce Tecavüz, Sonra İşkence! 14 Yaşındaki Kızı Vahşice Öldürdüler
- İtalya'da Başbakan Adayı Guiseppe Conte Özgeçmişini Şişirmekle Suçlanıyor
- 8 Aydır İşe Gitmeyen Devlet Memurunun Bahanesi Ağızları Açık Bıraktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar