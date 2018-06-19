İstanbul Beylikdüzü sahilinde temizlik işçileri tarafından 15 yaşlarında bir çocuğa ait ceset bulundu.

İstanbul Beylikdüzü sahilinde temizlik işçileri tarafından 15 yaşlarında bir çocuk cesedi buldu.

BELEDİYE İŞÇİLERİ FARK ETTİ

Beylikdüzü Kavaklı sahilinde temizlik yapan belediye işçileri, cesedi fark etti. İşçiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı. 15 yaşlarındaki çocuğa olduğu belirtilen cesedin incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Kaynak: haberinburada