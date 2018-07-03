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İstanbul'un ciğerleri yanıyor! Ekipler Seferber Oldu

İSTANBUL'UN CİĞERLERİ YANIYOR! EKİPLER SEFERBER OLDU

İstanbul Kartal'daki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Gece başlayan yangın 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altından alındı, bölgede soğutma çabaları devam ediyor.

Tarih : 03 Temmuz 2018, 07:40
Puan Ver : İstanbul'un Ciğerleri Yanıyor! Ekipler Seferber Oldu(5/10)1

İstanbul, Kartal'daki Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle sabaha karşı 04.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin ve yangın söndürme helikopterinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Gece saatlerinde çıkan ve büyük paniğe olan İstanbul'un ciğerleri olarak adlandırılan Aydos Ormanı'ndaki yangının sebebi araştırılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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