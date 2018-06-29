İSTANBULLULARA MÜJDE: 600 KİLOMETRELİK YENİ METRO HATTI İNŞA EDİLECEK
İstanbul'da 600 kilometrelik yeni metro hattının inşa edileceğini açıklayan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, metro hattının inşasında ilk defa "Yap-Kirala-Devret" modelinin uygulanacağını söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul'da 600 kilometrelik yeni metro hattının inşa edileceğini açıkladı. Uysal, Metro hattının inşasında ilk defa "Yap-Kirala-Devret" modelinin uygulanacağını söyledi.
İBB BAŞKANI UYSAL, DEMİRÖREN MEDYA CENTER'İ ZİYARET ETTİ
İBB Başkanı Uysal, Bağcılar'daki Demirören Medya Center'ı ziyaret etti. Mevlüt Uysal, ziyareti sırasında Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören Oktay ve Demirören Medya Grubu Başkanı Mehmet Soysal'a hayırlı olsun dileklerini iletti.
UYSAL'DAN İSTANBULLULARA MÜJDE
Uysal, görüşme sırasında İstanbul'un sorunlarını ve yeni projeler hakkında bilgi verdi. 600 kilometrelik yeni metro müjdesi veren Uysal, inşaatların da "Yap-Kirala-Devret" modelleriyle yapılacağını açıkladı.
HERKESİ MUTLU EDECEK FORMÜLLER
Uysal, 3 havalimanın da İstanbul Büyükşehir Belediyesi için önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirterek insanların günlük yaşam alanlarını daha da çoğaltacaklarını söyledi. Uysal, kentsel dönüşüm ile herkesi mutlu edecek formüllerle, projeleri hızlandırdıklarını ve iyi sonuçlar aldıklarını söyledi.
500 BİN KONUT YENİLENCEK
Uysal, ayrıca 500 bin konutu yenileyeceklerini ve bu durumda deprem riskine karşı can kayıplarını önleyeceklerini açıkladı. İstanbul'daki ilçe belediyelerinin meydan düzenlemesine de izin vermeyeceklerini de sözlerine ekledi.
Kaynak: haberinburada
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