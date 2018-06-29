Ünlü Oyuncu Mine Tugay Yer Çekimine Meydan Okudu!
İstanbullulara Müjde: 600 Kilometrelik Yeni Metro Hattı İnşa Edilecek
Hadise'nin Parası Mı Bitti? Sosyal Medya Paylaşımıyla Ortaya Çıktı!
İrem Derici Bacak Hareketiyle Instagram'ı Salladı!
Emekliler, Yaşlılar, Memurlar... Temmuz Ayı 20 Milyon Kişi İçin Zam Ayı Olacak
Survivor'ın Öldürülen Kameramanı Alper'in Ailesine Son Sözleri Sizi Çok Seviyorum Olmuş
Alibaba'dan Türk Alışveriş Sitesine Dev Yatırım
Kılıçdaroğlu'ndan İnce, İbb Başkan Adayı Olacak Mı Sorusuna Yanıt: Şimdiden Açıklamak Doğru Değil
Kıvanç Tatlıtuğ'un Yeni Dizisi Belli Oldu!
Yeni Dönemin Kadrosu Netleşiyor! Erdoğan En Az Üç Yardımcı Atayacak
Eşinin, Kemerle Boğazını Sıkıp Üzerine Kaynar Su Döken Caniden Pişkin Savunma: Şaka Yaptım
Belçika, İngiltere'yi Nakavt Edip Gruptan Lider Çıktı
Muğdat Çelik Resmen Galatasaray'da
Et Yiyerek Beslenen Örümcek Paniği! Korkudan Dışarı Çıkamıyorlar
Son Dakika! Abd'de Gazete Binasına Silahlı Saldırı: En Az 4 Ölü
Chp'de 'macron Modeli': Muharrem İnce, İbb Başkan Adayı Olacak
Fatih Portakal Canlı Yayında Kılıçdaroğlu'nu Ve Chp'yi Sert Sözlerle Eleştirdi: Statükocu
Yalova'da Arka Ayakları Kesilmiş İki Yavru Kedi Bulundu
Imf İddialara Noktayı Koydu: Türkiye'den Kredi Talebi Yok
Chp'de İhraç İstemi İle Disipline Sevk Edilen Gürsel Erol, Genel Merkeze Ateş Püskürdü

İstanbullulara müjde: 600 kilometrelik yeni metro hattı inşa edilecek

İSTANBULLULARA MÜJDE: 600 KİLOMETRELİK YENİ METRO HATTI İNŞA EDİLECEK

İstanbul'da 600 kilometrelik yeni metro hattının inşa edileceğini açıklayan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, metro hattının inşasında ilk defa "Yap-Kirala-Devret" modelinin uygulanacağını söyledi.

Tarih : 29 Haziran 2018, 01:20
Puan Ver : İstanbullulara Müjde: 600 Kilometrelik Yeni Metro Hattı İnşa Edilecek(5/10)1

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul'da 600 kilometrelik yeni metro hattının inşa edileceğini açıkladı. Uysal, Metro hattının inşasında ilk defa "Yap-Kirala-Devret" modelinin uygulanacağını söyledi.

İBB BAŞKANI UYSAL, DEMİRÖREN MEDYA CENTER'İ ZİYARET ETTİ

İBB Başkanı Uysal, Bağcılar'daki Demirören Medya Center'ı ziyaret etti. Mevlüt Uysal, ziyareti sırasında Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören Oktay ve Demirören Medya Grubu Başkanı Mehmet Soysal'a hayırlı olsun dileklerini iletti.

UYSAL'DAN İSTANBULLULARA MÜJDE

Uysal, görüşme sırasında İstanbul'un sorunlarını ve yeni projeler hakkında bilgi verdi. 600 kilometrelik yeni metro müjdesi veren Uysal, inşaatların da "Yap-Kirala-Devret" modelleriyle yapılacağını açıkladı.

HERKESİ MUTLU EDECEK FORMÜLLER

Uysal, 3 havalimanın da İstanbul Büyükşehir Belediyesi için önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirterek insanların günlük yaşam alanlarını daha da çoğaltacaklarını söyledi. Uysal, kentsel dönüşüm ile herkesi mutlu edecek formüllerle, projeleri hızlandırdıklarını ve iyi sonuçlar aldıklarını söyledi.

500 BİN KONUT YENİLENCEK

Uysal, ayrıca 500 bin konutu yenileyeceklerini ve bu durumda deprem riskine karşı can kayıplarını önleyeceklerini açıkladı. İstanbul'daki ilçe belediyelerinin meydan düzenlemesine de izin vermeyeceklerini de sözlerine ekledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İstanbullulara  Müjde  600  Kilometrelik  Yeni  Metro  Hattı  İnşa  Edilecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER