İSTANBULLULAR'A METEOROLOJİ'DEN SONRA VALİLİKTEN SAAT VERİP UYARDI: SAĞANAK YAĞIŞA KARŞI HAZIRLIKLI OLUN
Meteoroloji'nin sağanak ve dolu uyarısından sonra valilik de uyarıda bulunarak, "İstanbul'da öğleden sonra sağanak ve dolu yağışı etkili olacak vatandaşlarımızın tedbirli olmaları önem arz etmektedir" dedi.
İstanbul Valiliği, "Meteorolojik tahminlere göre sağanak ve gök gürültülü yağışların bugün öğleden sonra ve yarın ilimizi etkisi altına alması beklenmektedir. Konuyla ilgili ve görevli kurumlarımız müteyakkız olup vatandaşlarımızın da can ve mal güvenlikleri bakımından tedbirli olmaları önem arz etmektedir" açıklaması yaptı.
METEOROLOJİ SAĞANAK VE DOLU İÇİN UYARMIŞTI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin Orta Akdeniz ve Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor. Etkili olacak kuvvetli yağışta ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara sebep olacağı konusunda uyardı.
İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI: ÖĞLE SAATLERİNDE HAZIRLIKLI OLUN
Valiliğin twitter adresinden yapılan uyarıda, sağanak ve gök gürültülü yağışların bugün öğleden sonra ve yarın İstanbul'da etkili olacağı duyuruldu.
"CAN VE MAL GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN TEDBİRLİ OLUNMALI"
Açıklama şöyle; "Meteorolojik tahminlere göre sağanak ve gök gürültülü yağışların bugün öğleden sonra ve yarın ilimizi etkisi altına alması beklenmektedir.
Konuyla ilgili ve görevli kurumlarımız müteyakkız olup vatandaşlarımızın da can ve mal güvenlikleri bakımından tedbirli olmaları önem arz etmektedir"
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Muharrem İnce'den Seçmenlerine Videolu Mesaj: Böyle Yarım Kalmayacak
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı Kabul Edecek
- Tuğçe Kazaz'dan Çok Konuşulacak Chp Tweeti!
- Magazin Yıldızı Kim Kardashian, Cesur Kıyafetiyle Yine Adından Söz Ettirdi
- Tıp Tarihinde Bir İlk! Balık Derisinden Cinsel Organ Yaptılar
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Meksika'da Seçimler Öncesinde Korkunç Tablo: 100'den Fazla Siyasetçi Öldürüldü
- Türkiye'deki Seçimler Rus Basınında Büyük Yankı Uyandırdı
- Salon Çalışanı, Düğünden Kaçırıp Tecavüz Ettiği Küçük Kızın Başını Taşla Ezerek Öldürdü
- Abd Dışişleri Bakanı Pompeo: Putin Ve Trump, Bolton'un Moskova Ziyaretinden Sonra Görüşebilir
- Hindistan'da 5 Kadını Ormana Kaçırıp Topluca Tecavüz Ettiler!
Bu Haberle İlgili Yorumlar