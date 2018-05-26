Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYREDECEK

Marmara Bölgesi'nde bugün aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredecek.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Bölgede, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, bölgenin batısında kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği öngörüldüğünden, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor 24

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 23

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Kaynak: haberinburada