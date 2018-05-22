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İstanbullular müjde! Bir metro hattı daha yıl sonunda tamamlanacak

İSTANBULLULAR MÜJDE! BİR METRO HATTI DAHA YIL SONUNDA TAMAMLANACAK

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, yıl sonunda Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu ile Halkalı-Gebze Raylı Sistemi'nin tamamlanacağının müjdesini verdi.

Tarih : 22 Mayıs 2018, 13:30
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İBB Başkanı Uysal:"İstanbul en rahat ulaşım imkanı olan şehirlerden biri olacak"Başkan Uysal Küçükçekmecelilerle iftarda buluştu. Küçükçekmecelilerle iftarda buluşan Başkan Mevlüt Uysal, ilçenin ulaşım sorununu metroyla çözmek için önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi. Yılsonunda Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu ile Halkalı-Gebze Raylı Sistemi'nin tamamlanacağını müjdeleyen Uysal, "Planladığımız metro hatları bittiğinde, İstanbul en rahat ulaşım imkanı olan şehirlerden biri olacak" dedi.

"MECİDİYEKÖY'E 25-30 DAKİKADA GİDİLECEK"

Geçmişte Küçükçekmece'de AK Parti İlçe Başkanlığı yaptığını dile getiren Uysal, Halkalı ve Küçükçekmece'nin o günlerdeki durumunu ve ulaşım sorununu iyi bildiğini söyledi. "Sizler, bizlere hizmet etme fırsatı verdikçe sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz" diyen Başkan Uysal, 9.7 kilometrelik Bağcılar (Kirazlı)-Küçükçekmece (Halkalı) Metro Hattı'nın yapımına başlandığını ve kısa zamanda bitirmek için çalıştıklarını vurguladı.

Mevlüt Uysal, şöyle konuştu; "Bu yılsonu itibariyle inşallah Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nun bitireceğiz. Mahmutbey'den Halkalı'ya olan metromuzun da inşaatı devam ediyor. Hat tamamlandığında buradan Mecidiyeköy'e 25-30 dakikada gidebileceksiniz. Halkalı - Gebze Marmaray Yüzeysel Metro Hattı da yılsonu itibariyle bitiyor. Açıldığında Havalimanından Halkalı'ya doğru ulaşım çok daha kolay olacak. Yine Bahçeşehir Metro Hattı'nın da ihalesi yapıldı, 3 yıl içinde bitecek."

"ŞU ANDA YAPILAN İKİ METRO HATTIMIZ VAR"

Halkalı'dan 3. Havalimanı'na gidecek metro hattı da tamamlandığında, İstanbul'da içinden bu kadar metro geçen bir yer olmayacağını dile getiren Uysal, "Buradan Bahçeşehir'e gidecek hat var. Halkalı'dan 3. Havalimanına giden hat var. Sefaköy'den Başakşehir'e giden havarayı metroya dönüştürüyoruz. Atatürk Havalimanı'ndan Halkalı var. Bir de Beylikdüzü'ne geçen metromuz var. Yani; şu anda yapılan 2 metro hattı var. 2 tane de ihale hazırlığı içinde olduğumuz metro hattı var. Planladığımız 2 tane daha metro hattı var. Buradan toplam 6 metro hattı geçecek" diye konuştu.

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Kaynak: haberinburada



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