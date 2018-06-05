İSTANBULLULAR GÜNEŞE ALDANMAYIN, SAATLER SONRA FIRTINA KOPACAK!
Meteoroloji, İstanbul'da öğleden sonra kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağını söyleyip sel ve su baskınlarına karşı önlem alınması gerektiği uyarısında bulundu.
Meteoroloji, İstanbul için kritik uyarıda bulunup, "Öğleden sonra meydana gelmesi beklenilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın Avrupa Yakası'nda yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" dedi.
İSTANBUL'DA ÖĞLEDEN SONRA GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji'den yapılan açıklamada bugün öğleden sonra İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmurun etkili olacağı kaydedildi.
MEYDANA GELECEK OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARIDA BULUNDU
Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra İstanbul'da meydana gelmesi beklenilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın Avrupa Yakası'nda yerel olarak kuvvetli (10-30 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, dolu ve yıldırım riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Kaynak: haberinburada
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