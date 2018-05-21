İSTANBULLULAR DİKKAT! VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Son Dakika! Boğaz'dan platform gemisi geçişi nedeniyle Şehir Hatları seferleri geçici olarak iptal edildi.
Son Dakika! Boğaz'dan platform gemisi geçişi nedeniyle Şehir Hatları seferleri geçici olarak iptal edildi.
Kaynak: haberinburada
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