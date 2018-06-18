İSTANBULLULAR DİKKAT! ÖĞLEDEN SONRA SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR
Meteroloji, bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olduğunu İstanbul'da ise öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji İstanbul için yağış uyarısı verdi. Bugün öğle saatlerinden sonra yağmura dikkat! Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÜLKE GENELİ PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün sabah saatlerinde Samsun çevrelerinde, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Giresun ve Sivas çevreleri ile Muğla'nın iç, Antalya'nın doğu, Yozgat ve Erzincan'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞINDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı yönlerden, Marmara ve Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; bugün öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.) 31
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimler ile zamanla il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.) 26
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; bugün sabah ve öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.) 25
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; bugün öğle saatlerinden sonra iç kesimlerde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.) 26
Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 33
Kaynak: haberinburada
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